Sus canciones se adhieren a ese género altisonante, pomposo y grandilocuente denominado ‘rock de estadios’. Pero, ¿quién iba a pensar que el mundo se postraría ante aquel niño introvertido que hablaba con la voz entrecortada? Corría el año 1978 en Glasgow, la dura ciudad de origen de un Jim Kerr ya crecidito, cuando Simple Minds echaban a rodar por la senda de un sonido estilizado, con gran presencia de teclados y una incontenible voluntad experimental. Aquella propuesta tenía el aroma de lo que algunos comenzaban a llamar post punk. Echando la vista atrás, aquel niño cohibido y timorato ha conquistado el corazón de millones de oyentes y nos visita este miércoles junto a su banda, a las 22.00, en el recinto Trui Son Fusteret dentro del ciclo estival Palma Concert Series. Charlamos con él para escudriñar dónde nace la mística, la espiritualidad, que destilan sus canciones.

Su último trabajo, Direction of the heart, suena como un álbum muy cómodo consigo mismo, rebosa confianza y se intuye exento de presión, ¿siente que la mejor canción aún está por escribir?

Cuando vas a trabajar siempre esperas lograr los mejores resultados posibles. Pero la música es subjetiva y todos los oyentes tienen sus propias ideas diferentes sobre cuál es la mejor canción.

¿Qué convierte a Glasgow en semillero de alguno de los proyectos esenciales del pop-rock?… Desde Jesus and Mary Chain y Del Amitri a Aztec Camera y Simple Minds.

Glasgow tiene un carácter y espíritu únicos. A su gente le gusta salir y entretenerse y, por supuesto, la música juega un papel muy importante en la cultura de los jóvenes. Sin duda, el éxito de cada artista de Glasgow inspira a otros artistas locales. El público escocés también es muy alentador con los artistas escoceses.

¿Podría afirmarse que la historia de Simple Minds nace gracias al tabaco y una guitarra española…?

¡Absolutamente! Pero también gracias a Jim Morrison, Bob Dylan, Lou Reed, David Bowie, Patti Smith y tantos otros

Hace años, en una votación realizada en Reino Unido, Don’t You (Forget About Me) fue seleccionada la canción más representativa de los 80, ¿Mereció la pena hacer suyo aquel tema que se resistía a cantar?

Considerando cuántos aman esa canción realmente valió la pena. ¿Hay algo mejor en la vida que hacer felices a millones de personas? Subir al escenario y ver la alegría que genera esa canción es increíble…

Ahora vive en Sicilia, ¿‘El Paraíso’ sigue estando en Glasgow?

‘Paraíso’ siempre será el nombre que le demos al estadio del Celtic Football Club. Gane, pierda o empate. Nuestros corazones siempre están ahí.

Pensando en el tema Promised You A Miracle, me pregunto: ¿A quién le prometió un milagro?

A mí mismo. Es una canción sobre el efecto milagroso que puede producirse al encontrar y conservar la confianza en uno mismo.

¿Cuál ha sido su mayor frustración en la vida?

No siento ninguna razón para estar frustrado. Es frustrante para mí que más personas no puedan sentir la gran fortuna que yo he experimentado. Lo digo en serio.

¿Cómo transcurre su proceso creativo, la organización de ideas previa a la escritura, mientras fuera el mundo parece derrumbarse?

Gran parte del proceso creativo implica de alguna manera crear tu propio mundo a través de tu arte. Los momentos dedicados a hacer eso te permiten escapar de la turbulencia del mundo externo.

¿En qué aspectos se considera un sesentón en cuáles no?

Los detalles de mi certificado de nacimiento y pasaporte me dicen que tengo 65 años. También el color y la textura de mi cabello. Pero me gusta mi edad y mi vida en este momento. ¿Quizás más que nunca?

¿Qué errores volvería a cometer y de cuáles ha aprendido?

Mientras no te maten, los errores son una moneda verdaderamente valiosa. Puedo conversar en italiano, pero desearía haber aprendido también muchos otros idiomas.

¿A estas alturas, como se supera un bloqueo creativo?

No recuerdo haber tenido nunca uno. No estoy seguro de creer en el concepto… Si alguien te pusiera una pistola en la cabeza y te dijera que fueras creativo, estoy seguro de que de repente serías creativo y sin bloqueos. Todo es cuestión de esfuerzo y ganas.

¿Qué canción le cambió la vida?

En 1978, Chelsea Girl fue una de las primeras canciones que escribimos juntos Charlie Burchill y yo. La interpreté en un pub sólo dos noches después. Para el tercer coro, aunque nadie conocía la canción anteriormente, de repente todo el bar estaba cantando con nosotros. Esa experiencia nos dijo que incluso sin un maestro que nos mostrara cómo hacerlo sabíamos escribir buenas canciones. Esa comprensión cambió nuestras vidas y desde entonces hemos escrito alrededor de 250 canciones más.

¿En qué se diferencian los Simple Minds de aquellos 80 de la Nueva Ola de los que van a subirse al escenario en Palma?

Todos somos espíritus únicos. ¡Las ‘Mentes Simples’ ciertamente lo son!