Toni Amengual (Palma, 1980) inaugura este jueves la exposición titulada Androids in the Woods, en el marco del festival de fotografía Cortona on the Move, en Italia. El proyecto fue seleccionado por Veronica Nicolardi y Paolo Woods, directores del festival toscano, que tiene un acuerdo con el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) para programar una muestra individual de un autor de Balears. El proyecto ya fue galardonado, en el año 2018, con el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània que convoca el Consell insular.

«El proyecto se creó durante una residencia artística en Finlandia, me centré en las relaciones en Tinder; quedaba con usuarios de esta red social con la intención de fotografiarles», explica Amengual, que esta semana se encuentra en el festival Rencontres de la Photographie d’Arles, en Francia.

El fotógrafo comentó que «en la exposición, se mezclan las fotografías del escenario en Finlandia con los retratos de la gente con la que quedaba, así como capturas de pantalla de Tinder», y añade que «hay también una pieza audiovisual, con cortes de voz con las conversaciones que tuve con los fotografiados». Amengual aclaró que «me interesaba mucho plasmar las diferencias que existen entre cómo nos presentamos y cómo somos vistos», y aseguró que «detrás de estas aplicaciones, lo que suele haber es una gran soledad». La exposición Androids in the Woods se enmarca en la temática de la edición 14 del festival internacional de Cortona, que en esta ocasión es el cuerpo y su representación, y que podrá visitarse hasta el próximo 3 de noviembre. Recorrido laberíntico «Los directores artísticos de Cortona han sido los comisarios del montaje y han adaptado mi proyecto a la sala», contó el artista, que mostrará su trabajo en el Palazzo Baldelli del centro de la ciudad. «Es un recorrido laberíntico, en un palacio antiguo, lo que tiene sentido con el proyecto, ya que estas aplicaciones de contactos tienen algo de laberíntico», apostilla Amengual. Recién llegado a Arles, valora el festival del sur de Francia, una de las manifestaciones anuales más importantes sobre fotografía artística en Europa, como «un lugar que sirve para saber cómo está el sector y qué temas se llevan». Amengual apunta que «me ha sorprendido la exposición de Cristina de Middel (actual presidenta de la Agencia Magnum) y la repercusión de público que está teniendo», y matizó que «lo he hablado con otros fotógrafos y creo que Magnum está haciendo un gran cambio, adaptándose a los nuevos tiempos que corren, siendo Cristina la propulsora de ello, que descarta la idea, de algunos, de que la fotografía está muerta». En ese sentido, concluyó que «la fotografía ha de entender los tiempos en los que vive y usar un lenguaje que sea cercano a la gente, sin tratar de mantener unas ideas tradicionales que eran válidas en el pasado».