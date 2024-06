Este verano, Palma se convertirá en un destino obligado para los amantes de la música y la exclusividad. La primera edición de Palma Concert Series promete marcar un hito en el panorama musical de la capital balear con la actuación de músicos internacionales de renombre, en una localización y con una puesta en escena insuperable bajo un ambiente íntimo y exclusivo.

Zona grada frontal vista desde el lateral.

Palma Concert Series trae consigo cuatro noches mágicas para este verano cargadas de calidad musical y en las que podrá disfrutar de un espectáculo único. La puesta en escena está preparada para disfrutarla desde una de las diferentes zonas que podrá escoger a la hora de comprar la entrada: pista de pie, gradas lateral y frontal con asientos numerados, y zonas Silver y Golden; situadas al frente del escenario y con sillas numeradas.

Todo el recinto está pensado para que sea una experiencia musical única.

Acceso a la espectacular zona VIP Premium.

Además, el recinto que acogerá los conciertos ofrecerá una espectacular zona VIP Premium situada en un palco elevado sobre el público con mesas exclusivas para un máximo de seis personas. Esta zona VIP Premium dispondrá de servicio en mesa, parking privado con acceso directo y aseos independientes. Y para que la experiencia sea completa, también se contará con zonas de descanso y restauración, taquillas, accesos por zonas, baños y zonas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La zona VIP Premium está situada en un palco elevado sobre el público con mesas exclusivas.

Distribución del espacio de Palma Concert Series.

Todas las actuaciones de Palma Concert Series comenzarán a las 20:00 horas en uno de los lugares más reconocidos de la escena musical de la ciudad de Palma: Trui Son Fusteret. Sin importar la zona elegida, todo el recinto se adecuará para vivir de manera íntima y especial cada concierto.

Los conciertos

Simple Minds

17 julio, 20:00 hs.

Formada en los años setenta, Simple Minds se ha convertido en una de las bandas más exitosas del Reino Unido, vendiendo más de 60 millones de discos en todo el mundo, con sencillos número uno en ambos lados del Atlántico y álbumes Top One.

James Blunt

23 julio, 20:00 hs.

A James Blunt se le conoce por su sencillo multiplatino del 2005, You’re Beautiful. Pero después de 17 años de carrera musical se merece el lugar que ocupa actualmente en la música internacional. En 2023 lanzó su álbum Who We Used To Be; es el primero de estudio desde el aclamado top 3 Once Upon A Mind en 2019.

Tom Jones

30 julio, 20:00 hs.

Con una notable carrera que abarca más de seis décadas, Tom Jones es ampliamente considerado como uno de los mejores cantantes y artistas discográficos de todos los tiempos, con ventas de más de 100 millones de discos en todo el mundo. Toda una leyenda y una figura estimada e influyente en la industria musical.

Anastacia

06 agosto, 20:00 hs.

Bendecida con una voz que resuena en todos los continentes, Anastacia es una de las mujeres más poderosas del mundo musical. Desde el momento en que saltó a la fama en 1999, rápidamente ascendió a panorama internacional, ganando el título de «La nueva artista pop femenina más vendida del mundo» en tan solo dos años.

Baleariclife

Además del potente cartel principal, el Palma Concert Series contará también con talento local que vendrá de la mano de la empresa Baleariclife, especializada en el diseño y la planificación de eventos premium, donde la calidad, la exclusividad y la atención al detalle son primordiales en cualquiera de los eventos en los que formen parte. De su catálogo de artistas, actuarán en la previa de cada concierto: Roberta Fauteck, Alan Álvarez, Meli Calviello Trio y la banda The Strickets, creando un ambiente perfecto para la antesala de lo que se preveé como cuatro noches que cobrarán vida con música vibrante desde el primer momento.

¿Te lo vas a perder? Si no quieres faltar a la cita, es importante que recuerdes que el aforo de estos conciertos será limitado para conseguir un ambiente único, especial y exclusivo de la talla de los artistas que darán forma a esta edición del Palma Concert Series. Ya puedes comprar tus entradas pinchando aquí.