El escritor y comisario de exposiciones Enrique Juncosa (Palma, 1961) publica el libro de relatos Los lagartos divinos en la editorial Galaxia Gutenberg. El volumen, que reúne nueve relatos, recorre lugares como Nueva York, Eivissa, Londres o Kuala Lumpur, y presenta a personajes reales del mundo de la cultura, como el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, la artista serbia Marina Abramovic, la poeta norteamericana Elisabeth Bishop o el arquitecto y paisajista brasileño Roberto Burle Marx, entre otros.

«Me gusta mucho el relato y ya estoy pensando en un tercer libro de cuentos, en lo que será una especie de trilogía», comentó Juncosa, que publicó hace diez años Los hedonistas (Editorial Los libros del lince), con el que cosechó muy buenas críticas. El autor explicó que «de nuevo, aparecen personajes reales y otros inventados, me gusta escribir sobre personas que existen y crear personajes vinculados a ellos».

En algún caso, la inspiración para el texto fue una noticia de prensa, como en el relato titulado ‘Melania Trump, el hámster y los tacos cochinita’. «A partir de una noticia leída en la prensa americana que era bastante alucinante, sobre un hámster tirado por el lavabo de un avión, y que apenas ocupaba cinco líneas, quise inventarme las razones por las que alguien había podido hacer algo así», expuso.

De los variados e internacionales escenarios de los relatos, Juncosa confesó que «he viajado mucho y lo utilizo», y precisó que «también aparecen protagonistas que se dedican a la cultura porque me es más fácil escribir sobre un artista que sobre un juez o un minero». El escritor destacó que «en el libro aparece el miedo que nos causa el renacimiento de los fascismos». Es en ese sentido se orienta el primer relato, titulado ‘Fritz y los lagartos divinos’. «La que era nazi era su hermana», indicó Juncosa, quien recordó que «leí un libro muy interesante de un profesor alemán (Joachim Köhler), donde defendía que Nietzsche era gay y que toda su teoría sobre el superhombre era su forma de salir del armario».

Juncosa subrayó que «en otras historias, hay personajes con problemas que se salvan por su vinculación con el mundo de la cultura y del arte, como el de un pianista con problemas de pareja». Sobre las épocas que dan contexto a las historias, el literato confesó que «siento una predilección por los años 30 y los 60», y detalló que «en el mundo de la cultura, hasta los años 80, existía el underground y la contracultura, mientras que ahora todo parece oficial, se ha pasado del sexo, drogas y rock and roll de los 80 a la actualidad en que todo es político, pero de una forma oficial». Juncosa avisó que «han cambiado las cosas, pero cambiarán de nuevo hacia otras direcciones».

De los personajes que existieron, Juncosa desveló que «leo e investigo mucho sobre ellos, pero me invento lo que hicieron en el momento del relato», y matizó que «todo es ficción; en vez de hacer auto ficción lo que hago es escribir de otros, que me parece una buena manera de acercarse a personajes reales, me gusta escribir así y ya hay biógrafos que lo saben todo de los personajes».

Exposiciones

De los proyectos como comisario de arte, Juncosa avanzó que «a finales de septiembre, tendrá lugar una exposición con cinco pinturas y once cerámicas en la capilla Böhm de Colonia (Alemania) y preparo la primera retrospectiva en Europa de la fotógrafa Sakiko Nomura, que podrá verse a partir de febrero en la Fundación Mapfre de Madrid». El curador recordó que «Nomura, que fue asistente de Araki y que retrata a hombres desnudos, se encuentra estos días en el Sacromonte de Granada con su proyecto».

Además, Juncosa se encargará de una gran retrospectiva de Jasper Jons, que se expondrá en el Museo Guggenheim de Bilbao. «Tengo también muy avanzada la que será mi primera novela, falta acabarla y espero terminarla durante los dos meses que voy a pasar próximamente en México», apuntó el autor, quien añadió que «el próximo mayo, está previsto poder presentar el libro de artista Sobre la superficie de las cosas, que incluirá diez grabados de Miquel Barceló y diez de mis poemas».