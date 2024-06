¡Ay ay! Toca correr y dejar Belle & Sebastian en el ecuador de su actuación para poder llegar al inicio de Pet Shop Boys. Para ello, había que cruzar un nada despreciable recorrido, teniendo en cuenta que este sábado se ha registrado uno de los días con récord de asistencia, solo por detrás de la primera jornada en 2022, con C. Tangana. No en vano, figuran en el Libro Guinness de los Récords como el dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido. Irrumpieron en la escena londinense cuando acababan de estrenarse los años 80, para muchos, la década dorada de la música.

Neil Tennant y Chris Lowe han optado por empezar su maravillosa actuación -antes de comenzar ya se intuía que sería uno de los conciertos inolvidables de este séptimo Mallorca Live- con su éxito Suburbia. Así ha arrancado el desfile memorialístico, que ha durado más que el de Belle & Sebastian. Eso sí, ha costado que salieran al escenario, en un preludio que si bien no ha sido exageradamente largo pero sí digno de mención, sobre todo teniendo en cuenta que en la gran pantalla estaba proyectada la bandera de Ucrania.

Hasta la una de la madrugada han aguantado estos veteranos, mucho más han aguantado sus himnos. Muy manida está la expresión de que han creado himnos, pero es que es así, qué más da. Ay cuando suena You are always on my mind, la canción de amor más bailable, las contagiosas Domino Dancing y It's not a Sin...

Justo cuando se han cumplido 40 años del lanzamiento de su primer single, el dúo, para demostrar que siguen vivos o porque simplemente no saben hacer nada más que buena música, nos regala el decimoquinto álbum de su dilatada trayectoria: Nonetheless. Flamantes canciones que suenan como si el tiempo no pasara y se hubiera detenido. ¡Qué gran sensación redescubrir clásicos y descubrir otros que lo serán, asistir a ese nacimiento en primera persona! Un gran espectáculo a la altura de las expectativas -que no eran bajas precisamente-.

Si a eso le sumamos que estos embajadores británicos del synthpop tenían que actuar en el Mallorca Live de 2020, cuando precisamente, aunque no para bien, el mundo entero se paró, la emoción es todavía más poderosa. Con ellos acaba no lo bueno de esta última entrega del Mallorca Live, que continúa con The Blaze o Arde Bogotá, entre muchos otros. Qué viva este atletismo musical y que nos volvamos a encontrar corriendo de nuevo en 2025.