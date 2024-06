Decía que tal vez este es el Mallorca Live más intergeneracional. También puede que sea, un año más, el de la nostalgia. La 'big band' escocesa Belle & Sebastian, el conjunto que lanzó hace ya 25 años uno de sus discos más icónicos, The Boy With The Arab Strap (1998), es una de las que mejor ha sabido cantar (a) los malos momentos, haciéndonos sentir reconfortados en la pena. Y, a la vez, también ha sabido transmitir esa felicidad de los pequeños momentos -sí, suena a cliché, pero qué maravilla que suceda así-.

Esa morriña resuena ahora en esta tercera y última jornada del Mallorca Live solapándose, casualmente y desgraciadamente, con otro nombre clave en la historia de la música: Pet Shop Boys. Aunque son grupos muy diferentes, lo cierto es que atraen a un público no tan dispar. Por eso, ese solapamiento ha sido un tema de conversación que se ha ido repitiendo antes y durante el festival. Los escoceses han empezado primero, a las 23:00, así que han jugado con esa ventaja; pero luego, a las 23.30, algunos han tenido que sacrificar medio concierto para irse de Estrella Damm al escenario dos, el INNSiDE.

Pero volviendo a este septeto descabezado -costaría decir que está 'liderada' por un artista en concreto-, puede que no sean los más marchosos, pero es que tal vez tampoco hace falta. Para eso ya están otros. Eso sí, hay que remarcar que no sería justo referirse a ellos como 'viejas glorias', porque no hace mucho sacaban nuevo material: el sencillo What Happened to You, Son?. Precisamente ha sido uno de los primeros temas en sonar, así como The State I Am, un éxito de 1996. Cabe destacar que es la primera vez que esta banda toca en Mallorca. Y, ahora, vámonos con los Pet Shop Boys.