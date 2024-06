En la historia de la música, pocos grupos han tenido el impacto y la capacidad de reinventarse como Blondie. Desde sus inicios en la escena punk de Nueva York en los años 70 hasta convertirse en íconos del pop mundial, Blondie ha sabido fusionar géneros y mantenerse relevante a lo largo de las décadas. Liderados por la carismática Debbie Harry, Blondie ha dejado una huella imborrable en la cultura musical. Una huella que dejará también entre los miles de asistentes al Mallorca Live Festival que este jueves han disfrutado su esperada actuación.

«Hello? ¿Hola? Good evening!», ha gritado Debbie Harry (con gafas de sol y una camiseta con 'Punk' escrito) a los miles y miles de personas que tenía ante ellas tras entonar el primer tema, todo un himno, One Way or Another -conocida por la Gen Z por la BSO de Chicas Malas- al que siguieron Hanging on the telephone (una versión de The Nerves), Sunday Girl y la divertida Call me.

El enigmático y adictivo carisma de Miss Harry ha estado arropado por la de sus compañeros de banda, sobre todo los otros dos miembros fundadores, Clem Burke -que ha tocado recientemente en Palma varias ocasiones- y Chris Stein. Junto a ellos, Leigh Foxx, Tommy Kesler y Matt Katz-Bohen. Juntos hicieron saltar las alarmas del Mallorca Live con su icónico repertorio, que ya es historia de la música, con clásicos como Heart of Glass.

El impacto de Blondie en la música es innegable. Han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo y han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Su estilo ecléctico y su capacidad de fusionar géneros han influenciado a innumerables artistas y bandas a lo largo de los años. Además, Debbie Harry, con su estilo distintivo y presencia escénica, se ha convertido en un ícono de la moda y la música.

La carrera musical de Blondie es un testimonio de innovación, perseverancia y talento. Desde sus raíces punk hasta su dominación en el pop y su capacidad para reinventarse, Blondie sigue siendo una de las bandas más importantes y queridas en la historia de la música. Con su influencia que sigue resonando en la música contemporánea, Blondie ha asegurado su lugar como verdaderos pioneros y leyendas del rock.