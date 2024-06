Y si nos volvemos a encontrar, mejor que sea bailando

El tiempo pasa demasiado rápido, en un abrir y cerrar de ojos pasan días, semanas, meses. Será que la rutina nos consume y somos como Bill Murray en Atrapado en el tiempo, o será la edad, uno ya roza la cuarentena, qué sé yo; pero parece que fue ayer cuando unas pelotas de plástico gigantes volaban sobre el público mientras los Chemical Brothers desataban la locura en la recta final del Mallorca Live Festival. Y ya estamos aquí otra vez, poco más de un año después. Eso sí, el entusiasmo, las ganas de pasarlo bien, de disfrutar de la música y de la buena compañía siguen latentes. Como si estuviera grabado a fuego en nuestro ADN. Ya lo dijo un servidor hace algo más de 365 días: la gente es feliz en un festival.

La luz que irradia la felicidad y el buen rollo se palpaba ayer en el Stage Innside con la mallorquina Maria Hein, una de las voces más prometedoras de nuestra escena. La cantante ha fichado recientemente por Primavera Labels y sus nuevos sencillos, Hana, Mochi de Sakura y Juicy a mida, nos indican que va por el buen camino. No muy lejos de allí, en el Stage Estrella Damm, nos encontramos con Ultraviolet, una banda novel pero que pisa con fuerza las tablas; y a otra mujer, Júlia Colom, que con su disco debut ha seducido a público y crítica. Fueron algunas de las primeras en subirse a uno de los cinco escenarios, un arranque con artistas locales que ya es marca de la casa.

Ecléctico sería el calificativo para definir el cartel del Mallorca Live. Si antes tuvimos a nombres como C. Tangana, Christina Aguilera, Muse o Black Eyed Peas, este año el tema pinta más que bien: ver a Debbie Harry en vivo y en directo es, como ‘cantaba’ Enrique, una experiencia religiosa. Esa mujer es capaz de fulminarte con tan solo una mirada. Poderío como pocas veces se ha visto en la Isla. Y eso no es todo, nos esperan dos días más de música, música y más música. Y tras los autores de Heart of Glass llegó él, el mallorquín con más oyentes en Spotify, y uno de los más seguidos a nivel nacional, Rels B. Ya no sé si es rapero o reguetonero, pero lo peta de lo lindo.

Hubo mucho más en esta jornada, la fiesta justo acaba de comenzar. No se vayan, lo pasaremos en grande.