El recinto del Mallorca Live Festival va tomando forma con los miles de asistentes que no dejan de llegar hasta el evento musical más importante de Balears. Tras las primeras actuaciones ha sido el turno de las primeras espadas de la jornada, a la espera de los grandes cabezas de cartel, que no son otros que la banda norteamericana Blondie, el mallorquín Rels B y el grupo Love of Lesbian.

Los uruguayos No Te Va Gustar (NTVG) han tomado hace apenas unos minutos el Stage Estrella Damm. El conjunto han demostrado sobre el escenario por qué son una banda referente del rock en su tierra. De hecho, es uno de lo grupos más importantes del rock en español en América Latina. Ruidosa dosis de rock en español con No Te Va Gustar. Foto: MIQUEL À. CAÑELLAS Con 10 discos de estudios en su haber, NTVG ha recibido nueve nominaciones a los Latin Grammy, y este jueves están constatando ese éxito en el Mallorca Live Festival. En su actuación no han faltado top tracks de su repertorio como Ese maldito momento, A las nueve o Tan lejos. Al mismo tiempo, reivindicación y mucha música ha sido la propuesta de Rocío Saiz en el Stage Innside. Su discurso a favor de la diversidad y sus críticas al heteropatriarcado le han alzado como uno de los referentes con más carácter y fuerza. Después de estrenarse con Amor amargo (2021), en el Mallorca Live ha deleitado al público con su segundo disco, Autoboicot y descanso (2023). En un momento dado, incluso, se ha dado un baño de masas lanzándose al público. La fiesta está asegurada. Rocío Saiz se ha entregado al público, literalmente, en el Stage Innside. Foto: MIQUEL À. CAÑELLAS Mientras, un ídolo adolescente -con permiso de Aitana, que no aterriza en el festival hasta el sábado- ha hecho las delicias de los más fervientes amantes del pop: Dani Fernández. El artista se encuentra en su mejor momento: lleva años siendo uno de los cantantes y compositores del pop nacional más escuchados, con múltiples discos de oro y platino por canciones como Te esperaré toda la vida, Disparos, Bailemos, Soldadito de hierro o Clima Tropical. Fernández ha abierto su actuación con Plan fatal, y aunque su estribillo diga que 'pienso que ha sido un año de mierda', su concierto en Magaluf no lo ha sido ni mucho menos. Con su último disco, Entre las dudas y el azar (2022), el cantante y compositor ha seguido afianzando una carrera que sigue sin freno y, este jueves en el Mallorca Live, ha ‘disparado’ nuevos temas.