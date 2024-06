La Orquestra Simfònica de les Illes Balears comienza el Festival Bellver 2024 este viernes por la noche a las 21.30 horas con una gala lírica con los ganadores del concurso del Festival de Salzburgo, dirigidos por Pablo Mielgo. El programa incluye algunas de las arias más relevantes como Ah, perdona; Parto, parto (La clemenza di Tito), Il mio tesoro (Don Giovanni, aria), Cinque, dieci, venti (La boda de Figaro, dúo), Se vuol ballare (La boda de Figaro, aria); y Soave sea il vento (Primo hacen tutte, trío).

Asimismo, también cantarán Ah, per sempre (Puritani, aria) de V. Bellini; Oh, luce di quest’anima (Linda di Chamounix, aria), Cruda funesta smania (Lucia di Lammermoor, aria), Quanto amore (Elisir de amor, dúo) de G. Donizetti; Oh, mio ​​babbino caro, de G. Puccini; O blonde Cérès (Les Troyens, aria) de H. Berlioz; y Les oiseaux dans la Charmille, de J. Offenbach, entre otros títulos.

La Simfònica contará con los ganadores del concurso del Festival de Salzburgo. Aitana Sanz Pérez (soprano); Lilit Davtyan (soprano); Anita Monserrat (mezzo); Seungwoo Simon Yang (tenor); Matteo Guerze (barítono) y Liam James Karai (bajo). De esta manera, tal y como celebran desde la Simfònica, el Festival Bellver de 2024 ofrece «una variedad de altísima calidad artística para todos los públicos».