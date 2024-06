Un nuevo evento ha llegado a la Isla para «mejorar el panorama musical en la Isla». Sus armas es la «calidad internacional». Hablamos de Palma Concert Series, que se celebrará este verano en el recinto Trui Son Fusteret con un cartel que agrupa cuatro grandes nombres de la escena mundial: Tom Jones, James Blunt, Simple Minds y Anastacia. Se trata de «una combinación perfecta de música y promoción turística de Mallorca», una serie de conciertos que «están pensados para atraer al público extranjero amante de la música y enriquecer al residente», detallan desde la organización.

Este evento está destinado a un público «de medio-alto poder adquisitivo que está acostumbrado a experiencias de calidad», y por eso Palma Concert Series traen en exclusiva para Balears «a cuatro leyendas de la música, avalados por su exquisita trayectoria profesional por todo el planeta». El primer concierto será el 17 de julio y estará protagonizado por Simple Minds, mítica banda que cuenta en su haber con más de 60 millones de discos venidos y cinco álbumes que han liderado las listas de ventas en Reino Unido.

Formada en los años 60, Simple Minds se ha convertido en una de las bandas más exitosas del citado país y cuenta con sencillo que han alcanzado el primer puesto en los charts de ambos lados del Atlántico. Tras 40 años de carrera y siendo uno de los nombres más influyentes de la escena, todavía se divierten cuando salen de gira. «Los conciertos son el alma de Simple Minds, es donde nosotros y nuestro público cobramos vida y energía a través de la música», declararon.

La siguiente velada subirá al escenario, el 23 de julio, a James Blunt, archiconocido por su exitoso sencillo de 2005 You’re beautiful y cuenta ya con 17 años de carrera musical.

Parecía un artista surgido de la nada, pero su álbum debut fue el primer disco más vendido de la década de los 2000 en Reino Unido. Back to bedlam vendió más de 12 millones de copias. Su más reciente LP, Who we used to be, su primer trabajo de estudio desde el aclamado Once upon a mind, de 2009.

El 30 de julio será el turno del «legendario» cantante e intérprete galés sir Tom Jones. El ‘tigre de Gales’ mantiene su popularidad en todo el mundo, cautivando al público con su discografía atemporal de canciones exitosas y su talento y carisma perdurables. Con una notable carrera de más de seis décadas, Jones es considerado como uno de los mejores cantantes y artistas discográficos de todos los tiempos, ha vendido más de 100 millones de discos y continúa siendo una figura influyente en la industria musical. A la edad de 82 años, Jones ha consolidado su lugar en la historia de la música como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos.

Por último, pero no menos importante, Anastacia sonará en el Palma Concert Series del 6 de agosto. Bendecida con una voz que resuena en todos los continentes, es una de las mujeres más poderosas del mundo musical. Desde el momento en que saltó a la fama en 1999 ascendió al panorama internacional con éxitos como el multiplatino I’m Outta Love, Paid My Dues y Left Outside Alone. Con más de 30 millones discos vendidos e innumerables elogios, Anastacia ha ganado 225 premios y números uno en una veintena de países.