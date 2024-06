Pet Shop Boys brilla junto a Blondie y Underworld en el cartel del Mallorca Live

Catorce discos impulsan briosamente la trayectoria de Pet Shop Boys, con pocos temas de relleno, el resto éxitos potenciales, de cabo a rabo. Los ochenta fueron, literalmente, suyos. Con una producción espectacular, despliegan letras de gran calado emocional en las que dejan soberbias muestras de templanza e ironía. El dúo británico brilla en lo más alto del cartel del Mallorca Live Festival 2024, un evento que hasta la fecha ha confirmado a medio centenar de artistas. Los neoyorquinos Blondie y los galeses Underworld se unirán a los alquimistas del synthpop rubricando un potente reclamo para el público. Lideran un cartel tan heterogéneo y transversal como de costumbre, con base en el recinto Mallorca Live Festival de Calvià entre el 13 y el 15 de junio.

De semblante serio y con porte de maestros de escuela, no habría que subestimar la veta humorística de Pet Shop Boys, un dúo que lleva el sarcasmo en vena. Queda patente en sus letras, donde arremeten con sorna contra la política de Margaret Tatcher (Shopping, King’s Cross), o analizan las relaciones de pareja (Heart, Rent, What have I done to deserve this). Aunque también saben ponerse serios (It couldn’t happen here) y alzar un recio monumento a la irrupción del sida y sus devastadoras consecuencias. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Neil Teenant y Chris Lowe evidencian que el paso del tiempo no es un factor de riesgo, y es que pocos artistas que bordean los 70 años pueden jactarse de vender discos como churros practicando pop, un género reservado –al menos desde la perspectiva comercial– a los más jóvenes. Su cancionero electrónico sigue inoxidable, ensalzado por esa mezcla de diplomacia e ironía que alterna en su voz Tennant, tan entera y estimulante como en los ochenta. El dúo londinense será cabeza de cartel en la jornada de clausura del festival, el 15 de junio.

Punk rabioso

Lejos del punk rabioso de The New York Dolls, y del experimentalismo intelectual de Talking Heads, Blondie fue el grupo más exitoso de la new wave en el periodo que hizo de puente entre los 70 y 80. Con la deslumbrante belleza de Debbie Harry al frente, la banda se convirtió en un potente vehículo que exprimía su encanto seductor, rebelde y un punto naïf. Fabricaron hits planetarios e incursionaron en el ska, el reggae y otros géneros claramente inexplorados en aquellos tiempos. Parallel Lines (1978) fue su obra maestra. A sus 78 años, la cantante de Miami mantiene un dignísimo registro vocal que pondrá a prueba el 13 de junio.

Underworld desplegará su repertorio de laboratorio en la segunda jornada de festival (14 de junio). Los galeses fueron la primera banda que logró combinar exitosamente los métodos de producción electrónica con una actitud rock. Junto a Chemical Brothers crearon un estilo musculoso que podría definirse como ‘electrónica de estadios’, en alusión a su poder de convocatoria… El proyecto nació en los ochenta de la mano de dos estudiantes de bellas artes, Karl Hyde y Rick Smith, quienes tras quince años tocando con escasa repercusión se transformaron en un nombre gigantesco gracias a la incorporación del single Born Slippy (un corte que no figura en ninguno de sus discos de estudio) en la película Trainspotting. Actualmente concentran sus esfuerzos en su web, donde publican regularmente y de forma gratuita remixes, nuevos tracks, fotos y vídeos.