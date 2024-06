David Pareja: «No me llaman más tras el éxito de ‘La mesita’, aquí está el pescado vendido»

De toda la vida ha existido el boca a oreja para recomendar algo, pero que llegue a los niveles a los que ha llegado La mesita del comedor no es tan habitual. La película de Caye Casas ya había gozado de un gran éxito en festivales desde que se estrenara en 2022, pero se había quedado fuera del radar para el gran público. No obstante, empezó a circular en redes gracias a muchos vídeos en plataformas como Twitter o Tik Tok, donde la gente la recomendaba sin parar y llegó así al maestro del terror, Stephen King, quien habló maravillas de ella. Su propio protagonista, David Pareja, reconoce que «no había visto algo igual». La película del momento se podrá ver en Mallorca en el Festival Estimar de cine ítalo-español, al que Pareja no podrá acudir, pero que recibirá la visita de otros profesionales del filme durante su celebración entre el 13 y el 17 de junio.

Antes de nada, un poco de antecedentes. La mesita del comedor es una cinta dirigida y escrita por Caye Casas, protagonizada por Pareja y Estefanía de los Santos, que ha cautivado a miles de espectadores en todo el mundo. Uno de los impulsos más fuertes recibidos por el filme fueron los elogios que hizo Stephen King en Twitter al destacar que «apuesto a que jamás, ni una sola vez en vuestra vida, habéis visto una película tan negra como esta».

Público

Pareja, no obstante, destaca que «no le llegó por casualidad, no es como que le llegara un mail, sino que en Estados Unidos todo el mundo hablaba de ella», lo cual, confiesa, «es raro porque aquí nadie hablaba de ella». Así pues, las redes sociales hicieron del verdadero megáfono de la cinta, con «gente hablando de ella, pero sin destripar nada, Tik Tok se llenó de vídeos hablando de La mesita, algunos con millones de visualizaciones, que decían que la película era una puta locura». Es por ello que Pareja reconoce lo «bonito que es» el ver que «algo en lo que has invertido tiempo, esfuerzo y dinero tiene un reconocimiento ha merecido la pena».

Toda esta repercusión, sin embargo, es algo inusual, y Pareja se muestra consciente de que puede ser una de esas cosas que pasan una vez en la vida. Rodar algo pequeño, en tan solo unos días, y de repente ser visto por millones de personas en todo el mundo es, en su caso, sin precedentes, pero en general en el cine reciente también es un fenómeno «que no había visto antes salvo, quizá, El proyecto de las bruja de Blair», con la diferencia de que en ese caso era algo «muy comercial» con una estructura para la venta muy definida, mientras que La mesita «no se vende tan fácil ni tiene todo ese márketing, es una peli dramática de algo que le puede pasar a cualquiera, pero luego metes a la gente en una sala y flipan».

Y es que a pesar de que el maestro del terror la recomendara y se venda en muchos sitios como una cinta de miedo, Pareja cree que es «más dramática» y en la que «el guion no aporta nada que no hayas visto antes», pero que, en cualquier caso, «lo importante no es lo que sucede sino cómo lo cuenta», lo que deja al espectador «perplejo».

Humor

Y a pesar del drama, que lo tiene, y la tensión, que la genera, La mesita es una película extrañamente divertida. «Hay mucho humor que en el guion casi ni se ve» y es que la «gente se ríe por la tensión porque a nosotros no nos gustaba la idea de remarcar el humor». Una idea que Pareja, que ha trabajado la comedia desde siempre, tiene muy marcada: «El público ha de reírse si le hace gracia no porque yo cuente un chiste y lo remarque». Por ello, en la cinta, «se actúa como si fuera un drama y el humor, si está, se toca con respeto y sin buscarlo». Así que si el espectador se halla a sí mismo riendo en un momento en el que crea que no debe, no pasa nada, disfrútelo.

Sobre la habilidad de los actores de comedia para el terror, el drama y, prácticamente, cualquier emoción, reconoce Pareja no saber a qué se debe, pero que muchos directores han acudido a él precisamente por esa razón: «Me pasaban guiones y yo, que siempre he hecho comedia, decía: ¿Dónde está el humor? Me parece interesante que sea así».

Finalmente, acerca de si ha recibido más llamadas a raíz de La mesita, como sí le ha ocurrido al director a nivel internacional, Pareja reconoce que no y añade que «sigue siendo complicado aunque tengas éxito con un proyecto» y comenta que «a Caye [el director] le llueven llamadas de fuera, donde el business es business, pero aquí pues parece que no es tan business y está todo el pescado vendido».