Conocer a Guille Wheel después de escuchar Island Joy, su primer disco en solitario, ha sido comprobar que parte de la esencia de la persona a la que estoy entrevistando se quedó en los 33 minutos que componen un trabajo sutil, mediterráneo, auténtico. Esa esencia es común en muchos de los que nos hemos criado en Mallorca y disfrutado de sopars a la fresca en verano, dejando que la brisa nos acaricie la cara frente al mar o recorrido la Tramuntana en un día soleado de junio. Todas estas imágenes y más caben en su pop elegante y optimista que combina el dolce far niente de los italianos con un edonismo bien entendido.

A pesar de la luz que desprende el primer largo de Guillermo Borrás (Palma, 1992), su verdadero nombre, el disco nace de entre las sombras. Él mismo lo explica: «Después de la disolución de The Wheels estuve un tiempo sin rumbo. Me encuentro que no tengo banda y eso lo cambió todo. Sí que cogía a menudo la guitarra y escribía canciones que grababa con ayuda de Tomi Solbas en el estudio que tenemos en Calvià pero hasta el cabo de dos o tres años no tuve claro la idea de hacer un disco».

Borrás explica como «proceso de grabación muy largo. La manera de grabar fue a la inversa de lo que suele ser habitualmente. Lo normal es trabaja con un grupo, tienes unas canciones, las ensayas y cuando crees que estás listo para grabar entras en el estudio e intentas plasmar lo que has estado creando. Aquí fue al revés, yo iba al estudio con Tomi, probaba ideas que solo había probado en mi casa con una guitarra en notas de voz del móvil y las íbamos construyendo».

Nuevo capítulo

«Tenía claro que no quería que este trabajo fuera un tercer álbum de The Wheels. Es una cosa aparte, The Wheels ya no existe. Ha sido un poco lo que los griegos llamaban el nosce te ipsum, conócete a ti mismo pero en sentido musical. A ver qué encontramos. Y al final conseguimos llegar a un punto que evocamos este estado de ánimo», recuerda. El primer tema del álbum Love is everywhere fue la banda sonora de un anuncio de la campaña primavera verano de Massimo Dutti del año 2022 que se rodó en Portocolom.

Guille Wheel explica que «todo surgió de algo que aparentemente no tiene nada que ver que es mi tesis de final de carrera en 2021 que se titula Literatura turística de finales del siglo XIX y principios del XX en Baleares. A raíz de documentarme para el trabajo sorprendió la cantidad de personajes que se habían quedado fascinados por la Isla. Me llamó la atención el magnetismo de la Tramuntana y figuras como el archiduque Luis Salvador, Robert Graves, Frederic Chopin y Geroges Sand… y una cosa llevó a la otra por lo que decidí plantear la idea de un disco que tuviera un toque mediterráneo y de la Serra. No hay referencias explícitas a esto en las letras, simplemente es la energía, el ambiente que se desprende de ello. Me gustaba la idea de que hubiera una línea conceptual y un estilo que impregnara el trabajo».

Sobre las influencias musicales que trufan un disco tan parecido y tan diferente a Brossa d’ahir de Pep Laguarda i Tapineria, más eléctrico, más pop, pero con el mismo espíritu, el músico calvianer explica que «durante la época en la que escribí las canciones además de los clásicos de los años 60 y 70 que siempre tengo presente me empezó a interesar mucho la bossanova y la música italiana de los años 50 y 60: Gino Paoli, Gino Renni… en sus canciones hay una atmósfera con la que me sentía muy identificado, quizás porque hay un mar que nos une. Independientemente de lo que digan las letras, desprenden ese aroma a días largos, a agua salada».

Un trozo de paraíso

Island Joy condensa en 10 temas la Mallorca conocida como la Isla de la Calma, pero, ¿estamos perdiendo el paraíso? ¿La Mallorca que evoca el disco ya no existe? Borràs responde a estas dos preguntas afirmando que «sí que hay cierta idealización pero prefiero enseñar parte de lo que sigue siendo la Isla que es un lugar el el que es verdad que cada vez hay menos calma pero si uno sabe buscar todavía puede encontrar sitios maravillosos. Mi idea cuando hago música es que tenga un resultado positivo. Una de las cosas que caracteriza mi música es que es optimista. Lo hago así porque la vida ya te propone suficientes dificultades».

El disco estará a la venta en vinilo y en formato digital el próximo 11 de junio de la mano de Bubota Discos y será presentado en directo el 12 de julio en la Fundación Miró. Guille Wheel & The Waves actuarán el viernes 14 de junio en la segunda jornada del festival Mallorca Live.