La III International Art Week Congress Adema, Semana Internacional de la Docencia y la Investigación en Bellas Artes, ha arrancado este lunes y se prolongará hasta el viernes 7 con un completo programa de conferencias, talleres y exposiciones dedicado a las últimas tendencias en el mundo de las Bellas Artes, Arquitectura y Diseño en el panorama internacional.

En esta tercera edición participarán expertos, artistas e investigadores de universidades internacionales como la Columbia College Chicago, la Chelsea Collage of Arts-University of the Arts London, la Universidad de Berlín, la École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, así como con expertos y docentes de entidades, tanto nacionales como locales.

Además, esta semana presenta como novedad que las actividades se realizarán en tres espacios diferentes, en Palma e Inca: instalaciones del Think Tank de Adema, la Fundación Barceló y el Museu del Calçat.

Continuando en esta línea estratégica de extender la Semana Internacional por diferentes municipios y enclaves artísticos de Mallorca, Adema aprovechó la inauguración para anunciar la puesta en marcha para 2025 de la Bienal de Arte Internacional Universitario de Mallorca con la mirada puesta en «ofrecer una gran oportunidad para el arte emergente, las nuevas tecnologías y la investigación que se genera entre las universidades internacionales», informaron.

Según el presidente de Adema, Diego González, «el proyecto que ya está realizado, engloba la participación de diez centros universitarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y se está trabajando también para incorporar diferentes universidades de Asia, América Latina y África».

En esta III International Art Week Congress Adema se analizarán «no solo los vínculos entre estos conceptos, sino también cómo se han construido los puentes que permiten a los creativos dar sentido a su trabajo y a la vida en diferentes áreas multidisciplinares», añadiero desde la escuela universitaria de Palma.