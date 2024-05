El artista mallorquín Rels B recuperó en la noche del jueves su alma de rapero en un concierto en Nueva York que estuvo marcado por la nostalgia, el recuerdo de sus primeros pasos en la música y su continua incredulidad ante el apoyo masivo de un público entregado. Vestido con una chupa negra, gafas de sol y un collar dorado de diamantes, Daniel Heredia -su nombre de pila- dio el pistoletazo de salida a su 'show' en el teatro Brooklyn Paramount con 'caída del cielo <3' -de su último álbum 'A new star'- cantada al unísono por un coro de voces mayoritariamente latinas y españolas.

Los primeros minutos del concierto estuvieron enteramente dedicados a sus temas más recientes, como 'pa quererte' o 'cómo dormiste', en los que se hace más palpable esa transición del rap al pop que lo ha ayudado a alcanzar la fama internacional en los últimos años. No obstante, la tónica general del espectáculo fue la nostalgia, con un emocionado Rels B recordando sus primeros pasos en la música, cuando empezó a producir temas «en un ordenador que se apagaba» constantemente. «Lo hacíamos por la música», se excusó entre risas el mallorquín, que procedió a interpretar «Buenos genes» (2018), su famosa colaboración con el granadino Dellafuente.

Con este discurso en mente, Rels B también cantó 'Tienes el don', de su álbum 'Inéditos' (2017), y haciéndose oír entre los gritos del público, se vio obligado a hacer una pausa antes de continuar el espectáculo: «Un momento, que tengo que asimilar lo que está pasando, qué bonito es todo», dijo emocionado. Un bonito momento al que siguió 'Me gustas natural', su colaboración con Eladio Carrión, que con potentes luces parpadeantes envolvió al teatro en una atmósfera similar a la de una discoteca de tecno.

La rave improvisada que se creó entre el público se relajó con «Shorty que te vaya bn <3 », una canción que el cantante, vestido ahora con una camisa formal de rayas azules, transformó en una balada que cantó acompañado de su pianista. Durante todo el espectáculo, el mallorquín se mostró incrédulo ante el apoyo del público, que se volcaba especialmente con sus temas más antiguos: «Esto no es Madrid, es Nueva York» -se recordó a sí mismo en un momento- «que viva la música y que viva nosotros, que lo conseguimos», añadió alegremente, haciendo referencia a su banda y equipo. De aquel Daniel Heredia que daba sus primeros pasos en la música en 2014 -tras escapar de una situación de malos tratos en casa y dedicarse un tiempo a ser mesero y albañil- queda ese alma de rapero que, pase el tiempo que pase, le acompañará hasta su último aliento.

«Experimentamos con sonidos, pero al final somos raperos hasta la muerte», aseveró en un momento del 'show'. La alegría y la euforia siguieron al artista todo el concierto, especialmente cuando habló de su madre, que hoy lo veía emocionada desde un balcón del teatro:« Este concierto era una excusa para invitar a mi madre a conocer Nueva York por primera vez», dijo. Skinny Flakk -como también se le conoce- interpretó 'se apaga//me apago' sentado en cuclillas y con la mirada de su madre y de miles de fans, que lo observaban abrirse en canal y relatar la depresión que sufrió en 2020: «Bebé, puede sеr que sea el final. Ya no еxiste esa ilusión de continuar, de ir más allá». El artista puso el broche final al espectáculo con 'a star is born', una canción que resume su paso por la industria y su renacimiento musical tras esa mala racha. Rels B dará el próximo 25 de mayo un concierto en el Sueños Festival y volverá a España para actuar en varios festivales, como el O Son do Camiño (Santiago de Compostela), el Sunsetland (Murcia) o el Mad Cool (Madrid).