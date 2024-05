El Atlàntida Film Fest calienta motores a poco menos de dos meses de la que será su 14 edición y lo hace desvelando parte de la programación que tomará Palma entre el 19 y el 28 de julio y que unirá cine y música de la mejor manera posible. Así pues, desde Es Baluard Museu d’Art Contemporani, el festival dirigido y fundado por Jaume Ripoll descubrió ayer a los miembros del jurado de su Sección Oficial Internacional, así como el cartel con participación cinéfila balear, que bate récords con 22 directores locales, también anunció que amplía sedes y fechas y, finalmente, avanzó al pianista James Rhodes como uno de los protagonistas de su gala de clausura además del estreno de Blur to the end, documental dirigido por Toby L. sobre la banda británica. Ripoll expresó que querían dar peso al «talento balear».

Ripoll estuvo acompañado de autoridades como Pedro Vidal, del Govern, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, la vicepresidenta Antònia Roca, representantes de Cort como Rafel Brunet, director de Música i Arts Escéniques, entre otros. Además de un buen nutrido grupo de profesionales del sector del cine balear. Galmés expresó que por su parte no han dudado a la hora de apoyar al festival y a su director para convertir Mallorca en la capital del cine en el mes de julio.

Imagen de autoridades ayer, durante la presentación del Atlàntida Film Fest en Es Baluard.

En un ambiente festivo, que no festivalero, el Atlàntida presentó algunos detalles que conformarán su nueva edición que será, esta vez sí, tan festivalera como festiva. Entre las novedades se halla que se amplía a 10 días la duración del certamen y la suma del Teatre Principal d’Inca como una de las sedes que acogerán los conciertos junto a las ya clásicas Ses Voltes, Es Baluard, Cine Ciutat, La Misericòrdia, Cine Rívoli y HM Palma Blanc.

Música

Una de las principales sorpresas es la de James Rhodes en la gala de clausura. El pianista será una de las principales atracciones de una velada que, por primera vez, se verá por IB3TV y en la que además de actuar, presentará la serie de animación Jimmy la tecla mágica, un recorrido formativo y ameno por la música clásica. El nombre de Rhodes, junto al de Samuraï, se une así al de otros artistas ya confirmados como Alizzz; Nebulossa; Alfred García; Rusowsky; Ralphie Choo; Pablopablo; Christina Rosenvinge; Julieta;Maria Hein; Clara Peya; Morreo; Fades; Vicente Navarro; Miquel Serra; Sideways; Ojeras Hidratadas; y la DJ Aina Losange, quien, por cierto, ofreció un aperitivo de su actuación en la presentación de ayer.

Otra noticia acogida con entusiasmo fue el estreno en España del documental sobre la reunión de la mítica banda inglesa Blur. Se trata de To the end, dirigido por Toby L., artista con una reconocida trayectoria en el mundo de la música y que ha producido para Madonna, Olivia Rodrigo, Florence + The Machines, Liam Gallagher y Rihanna, entre otros. Será uno de los platos fuertes de la programación de este año que permite entrar hasta la cocina y sin precedentes en la reunión de la banda diez años después de su legendario concierto en Wembley.

Otra banda que estará presente en formato de documental musical es Stay Homas con La banda que no debió existir. Este se podrá ver en uno de los escenarios centrales del Atlàntida, Ses Voltes, con una pantalla de 16 metros a los pies de la Seu y la banda catalana actuará tras la proyección.

Por su parte, siete largometrajes y 15 cortos nutrirá la Sección Talent Balear. Entre ellos destacan Carles Bover (Benín, inàncies robades), Miguel Eek (La carga), Carles Gispert (64 cases), Joan Bennàssar (Raons humanes), Pere Sastre (El salón), Marga Melià (Cien libros juntas) y Nick Igea con su ópera prima, Un paseo por el Borne, con Rodolfo Sancho y Natalia Verbeke como protagonistas. Otros nombres del talento balear son Josep Alorda, Antonina Obrador, Marine Aculair, Guillem Miró, Pau Escribano, Diego Poncelet, Pablo Rosso, Alfonso Morillas, Uma Kim Gómez, Carme Fuente, Marina Ribot y Xiaomi Espiro, entre otros. Georgina Amorós, Llucia Ramis y Gaël Nouaille formarán el jurado de la Sección Oficial Nacional que entregará el Premio Dama Agustí Villaronga dotado con 3.000 euros. Completan el jurado Joan Carles Martorell, Eugènia Sampedro y Josep Orfila.

Foto de familia del Talent Balear del Atlàntida Film Fest 2024.

Por otro lado, el VII Mallorca Talent Lab recibirá los proyectos de largometraje de Àlex Monner, Luis (Soto) Muñoz, Celia De Molina, Álvaro Robles, Cande Lázaro, Víctor Diago, David Gutiérrez Camps, Eiande Setoain, Ana Ramón Rubio y Héctor Herce.

Y, finalmente, el jurado de la Sección Oficial Internacional, que contará con un premio de 10.000 euros a la Mejor Película, lo formarán Greta Fernández, ganadora de laConcha de Plata; la directora ganadora de un Goya Alauda Ruiz de Azúa; y la protagonista de Autodefensa, Berta Prieto. Desempeñarán sus funciones junto a tres nombres locales: Daniela Pont, Candela Benedetta y Pau Gelabert.