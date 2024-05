El bajista estadounidense Charlie Colin, fundador de la banda de pop-rock californiana Train, falleció a los 58 años tras resbalarse en la ducha mientras cuidaba la casa de unos amigos en Bruselas (Bélgica), informaron este miércoles medios de EE.UU. El cadáver del artista fue encontrado en el interior de dicho domicilio hace cinco días, cuando sus amigos regresaron del viaje que los mantuvo fuera de la capital belga, detalló la prensa hoy.

Colin era uno de los miembros originales de Train, formada inicialmente por Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood y Jimmy Stafford, y contribuyó a los tres primeros álbumes de estudio de la agrupación; desde su debut 'Train' (1999) a 'My Private Nation' (2003), pasando por 'Drops of Jupiter' (2001). Con el éxito 'Tell Me', de su segundo disco, el grupo se coló en la lista Billboard y ganó dos premios Grammy: mejor canción de rock y mejor arreglo instrumental con vocalistas.

El músico, natural de Newport Beach (California) y hasta ahora director musical del Festival de Cine de esa localidad, estudió en la prestigiosa Escuela de Música Berklee, especializándose en guitarra y composición de jazz. Más tarde se mudaría a Los Ángeles y se uniría a una banda con Hotchkiss, a quien había conocido en Berklee. Después, fundarían junto a Stafford, el grupo The Apostles, que les llevó a tocar internacionalmente y a regresar a EE.UU. en 1996 para crear definitivamente Train.

Junto a Train, Colin realizó giras por todo el mundo y obtuvo un gran éxito antes de abandonar la banda en 2003 debido a sus problemas de adicción a las drogas. En los últimos tiempos, Colin tocó con bandas de hard rock como Slipknot y Puddle of Mudd, y se reunió con Hotchkiss en 2015 para formar la banda Painbirds junto a Tom Luce.