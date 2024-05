Se le atribuye a John Lennon la frase que sigue: ‘La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes’.Pues la mallorquina Belén Martí Lluch parece querer contrarrestar esto haciendo todos los planes posibles para aprovechar al máximo del tiempo del que dispone. Así, la coreógrafa tiene la agenda bien repleta de proyectos de gran calibre y en los huecos de las próximas semanas se han colado dos visitas a Mallorca. La primera, el próximo sábado 18 de mayo, nada menos que con Albert Pla en Es Gremi como parte del equipo de Rumbagenarios. La segunda parada en la Isla, más especial si cabe, en el Teatre Principal de Palma con Las niñas zombi, de Celso Giménez (La Tristura), en el que será el debut actoral de Martí en su tierra, Mallorca.

Es Gremi será la primera de las paradas de Martí en la Isla. Lo hará como parte de la Surprise Band formada por Albert Pla, a quien conoció en el rodaje de La Mesías, serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como ‘Los Javis’, de cuya coreografía Martí se encargó. Ha sido tal el éxito de la serie que la banda de música cristiana creada en la ficción, las Stella Maris, han dado el salto al mundo real y actuarán en el próximo Primavera Sound, para lo cual Martí ya está, como no, preparando los ensayos.

Un momento de una de las actuaciones de la Surprise Band de Albert Pla. FOTO: ROCÍO SABIÁN

Volviendo a Pla, confiesa Martí que es la «primera vez» que se ve «en una pieza de estas características» y como performer en salas de conciertos. Sobre Pla, reconoce que es «muy inteligente» y recuerda que congeniaron desde el principio en el set de La Mesías.

De hecho, fue Pla quien le propuso a Martí coreografiar su nuevo espectáculo y ella, que se reconoce «bastante fan» del catalán desde hacía años, aceptó sin dudarlo. Finalmente, Pla llegó a proponerle participar como un miembro más de la banda, acompañando con voz y cuerpo.

Es, como ella misma dice, «un espectáculo que vale mucho la pena» que posee «gran calidad» y en el que no solo se reconoce a Pla y su música como siempre, sino con un formato y estilo totalmente renovados. Es, por resumirlo, «imprescindible si te gusta Albert o si te llama la atención».

Es, como decimos, la primera vez que Martí canta en un espectáculo, algo que «estoy apreciando mucho y es una sorpresa», pero en el fondo encaja totalmente con el «momento» en el que el arte escénico y performativo se halla, en el que todo va con todo y se da una «combinación absoluta» de la que Martí, obviamente, saca todo lo que puede en un «aprendizaje total».

Y es que la ambición creativa de la mallorquina no tiene límite y su siguiente cita marcada en rojo en su calendario por especial es, sin duda, la del 8 de junio en el Teatre Principal de Palma como una de las protagonistas de Las niñas zombi, de La Tristura. Escrita por Celso Giménez, este será su debut actoral en la Isla, por lo que le «hace especial ilusión». Es una «salida de la zona de confort» en toda regla que no solo está disfrutando, sino que está yendo muy bien a juzgar por la gira de teatros realizada. La actuación, por otra parte, es un gusanillo que parece haberle picado: «Es un campo que me está interesando descubrir».

La obra trata de tres primas que se reúnen en una casa tras bastante tiempo sin verse y tras unos primeros momentos de diversión, la cosa cambia cuando una de ellas empieza a preguntar y querer saber qué pasó con el abuelo de las tres. Se trata de un relato que habla de las herencias de la Guerra Civil, aquellas asumidas y aquellas que, por lo que sea, cuesta asumir.

Un momento de 'Las niñas zombi', con Martí a la dereha, y que llega al Principal de Palma en junio.

Además de lo mencionado, Martí también ultima la serie Superstar, en la que Los Javis centran su atención en Tamara Seisdedos, también conocida como Yurena, y arranca en breve el rodaje de Mariliendre, también de Los Javis, con los que ha establecido la mallorquina una vinculación creativa y de confianza mutua. En ambas, producidas las dos por Suma Content, ha ejercido de coreógrafa, pero en la segunda, al tratarse de una serie musical, su papel es todavía más importante y adamás avanza un «pequeño cameo» suyo.

Sobre esta última, a su vez, Martí también relata que cuenta con una materia prima de gran calidad en referencia a los bailarines y el reparto en el que se hallan nombres como Blanca Martínez, Omar Ayuso, Carlos González, Mariona Terrés, Mariano Peña, o Nina, quien fuera presidenta de la Academia de Operación Triunfo.

Sobre Superstar, por su parte, tiene claro Martí que es una producción que «nos va a sorprender» y que va a «llevar más allá del universo de Yurena», a quien interpreta la actriz Ingrid García-Jonsson. Sobre los directores, Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda, también habla solo con elogios hacia ellos: «Lo ponen superfácil y son superbuenos dirigiendo», destaca la isleña.

Por último, Martí también tiene en marcha el proyecto teatral Dique en el que une fuerzas con Marta Pazos para crear una obra en la que el peso del cuerpo y lo físico tienen una importancia central a la hora de relatar la historia de 200 mujeres que ayudaron a construir el dique de Ferrol. «Es un trabajo poderoso, feminista y en el que la coreografía es fundamental», concluye la isleña.