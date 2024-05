La organización del Mallorca Live Festival ha presentado este miércoles el cartel de MLF On the Road, su programación de actividades paralelas a la séptima edición del festival. Además, se ha confirmado la continuidad del plan de movilidad que ya puso en marcha en 2023 con éxito, nuevamente de la mano de su patrocinador sostenible, Endesa. El anuncio se ha celebrado en el hotel Sol House The Studio de Magaluf.

Así, MLF On the Road llevará el festival más allá del recinto y de sus fechas de celebración. La primera tendrá lugar el 15 de mayo en la Gallery Red de Palma, en un evento que combinará arte y música. Para calentar motores en el arranque del mes del festival, Sa Fonda-Deià organizará un evento especial el 1 de junio. El día antes del inicio de la séptima edición del festival, el miércoles 12 de junio, el Castell de Bellver servirá de escenario de un concierto acústico especial, cuyos protagonistas se desvelarán dos días antes. Mientras, pondrá el broche final a su edición 2024 el domingo 16 de junio con una fiesta de clausura en el Balneario de Illetes. Poniendo énfasis en el objetivo de promocionar y dar a conocer el talento balear, los eventos contarán con artistas y DJ’s locales que se anunciarán más adelante. Tras el éxito del plan de movilidad de 2023 –edición en la que se realizaron cerca de 20.000 traslados–, el festival apuesta por consolidar esta experiencia facilitando nuevamente la llegada al recinto y posterior regreso de los asistentes al festival, y, al mismo tiempo, seguir promoviendo la responsabilidad y compromiso con nuestra preciada isla, por un festival verde y con menos colas. Para ello, el evento volverá a contar con Divertis en vivo, empresa con una amplia experiencia en movilidad de eventos de gran magnitud (Bilbao BBK Live, Cala Mijas Fest o Rock Fest Barcelona) para poner en marcha el servicio de buses lanzadera desde distintos puntos de la Isla y, para los residentes de Calvià, desde el polígono de Son Bugadelles. La reserva de plazas para estos autobuses estará disponible desde este jueves en la web del festival. Colaboración La organización amplía la colaboración público-privada en esta edición trabajando con los ayuntamientos de Alcúdia, Andratx y Llucmajor. Así mismo, el TIB dará apoyo en algunas de las rutas establecidas de Palma y Calvià para reforzar la flota y las frecuencias. Además, se volverán a establecer restricciones de movilidad y aparcamiento en las inmediaciones del recinto. La organización realizará una labor de comunicación hacia los asistentes con el fin de evitar a toda costa el uso del vehículo privado y concienciar sobre la falta de parking en las cercanías del recinto los días del festival. La única manera de poder acceder a la zona cercana al recinto será a través del servicio de buses lanzadera.