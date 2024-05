Hay elementos que configuran nuestro mundo, el día a día, que pueden decir más de nosotros mismos que una biografía de lo más detallada. Y no solo como individuos, sino como sociedad. Desde las cadires a la fresca hasta el gotelé en las casas españolas. Realidades mundanas que, bien miradas, son un libro abierto de un tiempo y sus gentes. No obstante, muchas de estas pasan desapercibidas. En el caso de las alfombras son hasta pisoteadas. El artista Marcos Vidal, radicado en Sineu, está deshaciendo algunos de esos pasos para redescubrir no solo su pasado, ya que cuenta con herencia textil en su propia familia, sino para crear él mismo a partir de ello en un proyecto llamado Alfombras. Historia de una identidad textil y que cuenta con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics.

Él mismo señala que los Vidal fueron «tejedores de lino y luego alfombreros». Existieron la conocida como Alfombrera del barrio de La Calatrava (en la calle Berard, fundada en 1880), luego traspasada a Santa Catalina, así como la fábrica de Sineu, fundada en 1941. Eran espacios con gran mano de obra. En la fábrica de Palma, en los años 20 y 30, había unos 300 empleados, sin ir más lejos. El artista Marcos Vidal posó para este diario. Foto: JAUME MOREY En estos espacios, las trabajadoras creaban diseños que se convertirían en objetos que decorarían los suelos de lugares tan importantes como el salón de plenos del Ajuntament de Palma, pieza desaparecida, sirviendo de ejemplo de lo frágil del material. El propio Vidal relata que se ha escrito mucho sobre cerámica y otros materiales más «duraderos», pero muy poco de este tema porque «es más fácil que se destruya». Por ello, el trabajo de recopilación está siendo arduo, pero ya cuenta con varias fotografías, documentación varia y 100 dibujos originales con diferentes diseños de tipo floral y otros. El objetivo es crear un documental asociado a todo el proyecto que logre identificar a algunas de las trabajadoras de estas empresas que puedan «contarnos más cosas sobre toda esta historia» y que producirían desde Díngola con dirección de Joan Munar. Estas entrevistas serían el paso previo a la creación de tipo artístico en la que se enfoca el propio Vidal que pretende generar una gran instalación que todavía está trabajando con piezas de tipo textil que recojan parte de toda esta identidad. De hecho, en una visita a México, Vidal ya unió la tradición del país azteca con la propia memoria del tejido local isleño. Fue a raíz de una acción realizada en 2017 en Es Baluard que consistió en una intervención y reubicación de los dibujos y bocetos de la fábrica de su abuelo, Juan Vidal Rosselló, que unía memoria urbanística (ya que el museo se halla a escasos metros de donde se ubicaba la Alfombrera) así como una revalorización del trabajo artesanal de las propias trabajadoras. Creaciones Fue el gusanillo que picó a Vidal para seguir esta «necesidad personal» y pudo desarrollarla en el Museo del Sarape y trajes Mexicanos del país azteca, destinado a preservar y actualizar piezas y técnicas históricas y tradicionales. Allí pudo crear Vidal obras textiles a partir de diseños personales uniendo «ciertos motivos de mi familia con la tradición y el día a día de Coahuila [la región mexicana en la que estuvo]». La documentalista Françoise Polo realizó piezas de estas obras y también participará en el futuro vídeo de Díngola. Telar de la escuela La favorita (Saltillo, México) con un diseño de Alfombras Sineu. La idea detrás de todo y que nutre la intervención de Vidal es que «existe una memoria textil, un vínculo que conecta la identidad personal o colectiva con los motivos y diseños textiles». Esto, sumado a lo frágil del material descrito, provoca que haya también algo de recuperación patrimonial y, en cierto sentido, de deber autoimpuesto por parte de Vidal que, al saber que forma parte de su propio legado familiar, reconoce que «si no lo hago yo, caerá en el olvido». El apunte Investigación Uno de los objetivos del proyecto es el de intentar dar con algunas de las trabajadoras de la fábrica textil de Sineu con el objetivo de poder entrevistarlas y saber más de la historia. Es uno de los intereses de Joan Munar, quien dirigirá la pieza audiovisual para Díngola que documentará el proceso y que tiene como fin dar a conocer esta parte de la historia industrial, textil, artística y social de Mallorca.