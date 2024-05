Mallorca retoma su papel como set de rodaje en tan solo dos semanas con la llegada de una gran producción de la rama alemana de Netflix y W&B TV. Se trata de la película Fall for me (también conocida como My Family and other lies, que podría traducirse por Mi familia y otras mentiras), dirigida por la cineasta germano-americana Sherry Hormann (Nueva York, 1960).

El rodaje arrancará el próximo 20 de mayo y se extenderá durante prácticamente un mes y medio, hasta las primeras semanas de julio con localizaciones repartidas por la Isla. De la trama, tan solo se conocen algunos detalles que tienen que ver con una joven que descubre que el prometido de su hermana es un estafador peligroso. Todo ello destapará una trama de engaños y mentiras. La cinta no solo se rodará en la Isla, sino que se ambientará en el verano mallorquín para contar esta historia de secretos peligrosos y muchas emociones. Hormann es una cineasta nacida en Estados Unidos, aunque se ha criado en Alemania. Ha trabajado para la televisión germana con varias producciones y cuenta con varios títulos de renombre como Flor del desierto, que logró el premio del público en el Festival de San Sebastián en 2009. Su más reciente largometraje es A regular woman, de 2019, en la que cuenta la historia real de Hatun ‘Aynur’ Sürücü, quien fue asesinada por su propio hermano en 2007 en lo que se denominó ‘crimen de honor’. De momento no ha trascendido los actores que protagonizarán el filme en Mallorca, aunque sí se sabe que Jonathan Sanger será uno de los productores, quien cuenta en su filmografía con trabajos como El hombre elefante, de David Lynch, y Vanilla Sky, la versión americana de Abre los ojos, con Tom Cruise.