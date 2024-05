Tras el festivo del 1 de mayo de este miércoles y las lluvias que han empapado muchos planes al aire libre llega por fin un fin de semana con cielos despejados y muchísimos planes al aire libre que copan una agenda de ocio para todos los gustos y públicos. Para disfrutar del buen tiempo destaca el festival Tinta Il·lustre, dedicado al álbum ilustrado infantil y juvenil; el PalmaDansa o el Circaire en Alcúdia. Sin embargo, también es oportunidad de ver al reconocido actor David Verdaguer en el Teatre de Manacor con la obra Elling o al cantante malagueño Pablo López.

Ocio familiar

Tras el éxito cosechado en el Museu del Fang de Marratxí el año pasado, el festival Tinta Il·lustre volverá a celebrarse en este espacio de Marratxí. El programa, que impulsan desde la librería Rata Corner de Palma reunirá de nuevo los mejores álbumes ilustrados para el público infantil u juvenil a partir de diferentes actividades, que incluyen jornadas profesionales, talleres y cuentacuentos, con un fuerte componente musical. El viernes arrancará en el Hotel Innside de Palma con las jornadas profesionales y el sábado y domingo será cuando se desplegarán las propuestas de ocio familiar.

Otra propuesta jugosa, también en la Part Forana, es el festival Circaire, en el Auditori d'Alcúdia, que se lleva a cabo desde este viernes hasta el domingo. Esta edición contará de nuevo con espectáculos circenses espectaculares que cautivarán la imaginación de grandes y pequeños. Entre los nombres más destacados figuran Marilén Ribot, que presentará Cuirassa Oberta; el proyecto Solo But Not Alone con Nessunno; Rollercoaster, de Wess Paden o Nuye, de la compañía Circ Eia, entre muchos otros.

El Auditòrium de Palma invita a padres y niños al musical de Rapunzel que se inspira en la exitosa cinta de Disney para revivir para toda la familia esta historia tierna y divertida. En este apartado, el Teatre Sans de Palma ofrece La gota aventurera, de Teatro Arbolé, en un montaje que promete pasar una tarde divertida. Esta obra es un doble viaje, físico y poético, a través del ciclo del agua, los diversos estados, la utilidad, la necesidad, el camino, la existencia como vapor en las nubes, la caída en forma de lluvia, pero también por esta gota que no es cualquiera, sino una lágrima, y por tanto, una gotita que surge de la emoción, que viene directamente del corazón.

Para disfrutar también del buen tiempo, así como de la literatura, la Fundació Mallorca Literària pone en marcha una nueva edición de su ciclo Primavera al jardí, que se celebrará en la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem todos los sábados de este mes de mayo, es decir, entre el 4 y el 25. Este sábado empezará a las 10.30 con la actividad familiar Boiets i juganers, así como con una ludoteca y un taller de creación de nuevas leyendas de Illa dels Tresors en la Plaça de l'Església de Binissalem. A las 11.00 se realizará una visita guiada por la Casa Museu Llorenç Villalonga y la recién estrenada biblioteca Cambra Pròpia de Maria-Antònia Oliver. Al mediodía: presentaciones de las novedades de narrativa Perdona'm per desitjar-ho tant, de Carme Serna, y La miopia, de Joan Tomàs Martínez. La jornada concluirá con un espectáculo musical literario: La Salamabra, del proyecto L'Arannà.

Teatro y danza

La danza es uno de los artes protagonistas de este fin de semana en Mallorca con el festival PalmaDansa, que llega a su 17 edición en Ciutat, en escenarios como la Plaça Major o el Teatre Municipal Xesc Forteza con varias actividades repartidas en varios puntos de Palma incluyendo la visita de Premios Nacionales, del director de la Compañía Nacional de Danza, además de diferentes espectáculos a cargo de bailarines y compañías de prestigio.

Por otra parte, también en Palma, la improvisación oral cantada de la glosa se da cita en el Auditòrium de Palma a través de los glosadors de Mallorca y Trovadores internacionales con la segunda edición del Auditòrium GlosaFest, que impulsa la Associació Cultural Glosadors de Mallorca este sábado. Será una oportunidad única de escuchar y ver a los mejores improvisadores del mundo, este año de Canarias y Cuba, enfrentándose a los glosadores mallorquines.

Los amantes del teatro tienen también varias citas interesantes estos días y, además, en diferentes escenarios. Por ejemplo, el Teatre de Manacor acoge Elling, obra de Simon Bent dirigida por Pau Carrió y protagonizada por David Verdaguer. Se trata de una comedia conmovedora que nos propone una interesante reflexión. Es una historia sobre la amistad, el amor, los sueños. Una reflexión sobre la superación, la supervivencia y el compromiso. Asimismo, el Teatre Principal de Palma propone una de las obras más importantes de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, con una nueva producción del Centro Dramático Nacional.

Por otra parte, el Teatre del Mar apuesta también por la poesía con Sin pena y con gloria, un espectáculo basado en la vida y la obra de Gloria Fuertes que cuenta con Jesús Arbués como director y de la mano de la compañía Corral de García. Es una obra que tiene amargura, pero al mismo tiempo ternura, profundamente sencillo para conocer a una mujer profundamente compleja acompañado de amor y humor y que, aunque tiene algo de pena, cuenta con mucha Gloria.

Música

Otro de los planes más destacados para este fin de semana es el concierto de Pablo López en Trui Teatre por partida doble. Recién finalizada su exitosa gira 2023 de gran formato por España y Latinoamérica, el malagueño que acaricia el piano con tanta sensibilidad como sabiduría, nos sorprende con esta vuelta junto a su banda a los escenarios en el 2024 para celebrar con todo el público y sus fans el décimo aniversario de su carrera musical.

Los que quieran disfrutar de la música clásica en Mallorca podrán hacerlo en el Teatre Principal d'Inca con un nuevo concierto de la Orquestra de Cambra de Mallorca y la maestría de Mozart con su Don Giovanni, uno de los mitos más fascinantes de la cultura europea que ha cautivado a escritores y compositores a lo largo de los siglos. La combinación de elementos cómicos y dramáticos convierte este mito, y por ende la ópera, en algo sumamente atractivo para públicos de todas las edades. La temática, junto con la genialidad compositiva de Mozart, da como resultado una de las óperas más destacadas jamás escritas.

El Auditòrium de Palma acogerá también El viaje poético de Tango, amor desconsolado, un montaje que aúna música, baile y poesía. El tango, con sus orígenes híbridos y su esencia melancólica, ha cantado al amor desde sus inicios, acompañado de un baile casi ritual. Tango, Amor Desconsolado es un viaje poético, una travesía a través de los intrincados caminos del amor. Bajo la dirección de Juan Esteban Cuacci, el piano se convierte en confidente; cada nota, un latido y en cada silencio, palpita un anhelo.