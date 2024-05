Uno va caminando por la calle pensando en sus cosas. Se trata de un lugar transitado de Palma, una de esas calles en las que siempre hay gente. No es mi intención, pero es inevitable en ocasiones escuchar una frase pronunciada por alguien que camina a nuestro lado. La oración oída involuntaria, pero inevitablemente, es esta: «Hace muchos años que no me rasco un pie». Perplejo, continúo con mi día y, claro, le cuento a todo el que quiera oírlo la curiosa frase que he escuchado. Eso es mi caso, pero en el de Jaume Martí la cosa va a más. Y es que el fotógrafo y dibujante acaba de lanzar con Nuevo Nueve Editores el libro Escoltat al carrer, en el que ilustra las oraciones que capta a vuelapluma en sus paseos callejeros.

Así pues, en sus páginas uno no se reconocerá visualmente, pero sí puede que lo haga textualmente, ya que Martí lleva reuniendo frases curiosas por lo menos desde 1994, fecha de la frase más antigua reunida en el libro. Con un aura de flâneur acústico, el dibujante transita por donde le llevan sus pasos con el oído y el ojo bien abiertos y atentos para captar de todo. El resultado es una retahíla de oraciones, muchas de ellas descontextualizadas y con un «fuerte sentido irónico, sarcásticas y con ganas de pinchar», tal y como reconoce Martí. Una de las frases que podrán encontrarse en el libro de Martí. La selección incluye una centena de fotografías en forma de texto del día a día y la cotidianidad de la gente de a pie, de quienes charlando de cualquier cosa, sin saberlo, inspiran al dibujante que comenzó a ponerle forma a estas frases en 2020, a pesar de llevar años y años recopilando sus hallazgos. La experiencia se inició como una manera de entrenar de nuevo su mano tras una lesión sufrida en la muñeca, pero le «gustó muchísimo» el cómo estaban quedando y poco a poco fue a más y más. La recepción que tuvo en redes sociales también fue muy buena y todo fue rodad a partir de ahí. El guionista de cómic y cine Hernán Migoya es quien firma el prólogo en el que celebra que Martí no ha querido añadir nada a lo que halla, sino que lo presenta de una manera pura, casi se diría prístina, logrando tal y como destaca Migoya que haya «en Escoltat al carrer hay más verdad que en cualquier documental de la selva». La parte gráfica del libro, por otro lado, parte de la inspiración que Martí extrae de la frase en cuestión y, sobre todo, películas y series. Lo que hace es unir la imagen al texto al considerar que encajan muy bien, las que «mejor pegan», siendo todas las frases «cien por cien reales». Así pues, solo a modo de aperitivo, estas son algunas de las frases que uno podrá hallar en el libro: «Si te deja más tranquilo, yo tampoco entiendo nada de nada»; «Como que no tengo imaginación, dime lo que tengo que imaginar y lo imagino»; o la que ilustra esta misma página: «Hemos decidido no divorciarnos con tal de evitar gastos». Por lo que aunque no lo haya dicho, el lector no podrá evitar verse en lo que lea.