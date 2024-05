Es Jardí, el concepto musical boutique y punto de encuentro del verano mallorquín, ha anunciado este martes nuevas confirmaciones de su segunda edición. El relajado e inconfundible sonido de los británicos Morcheeba (25 julio), la doble sesión de baile a cargo de los californianos !!! (Chk Chk Chk) y el dúo de DJ y productores españoles Elyella (3 agosto), y el regreso de la fiesta hippy Summer of Love (16 agosto) se unen al ciclo estival. Se celebrará los jueves, viernes y sábados del 11 de julio al 31 de agosto en el recinto Mallorca Live en Calvià.

Tres nuevas fechas se suman a la programación que ya contaba con la gran inauguración a cargo de Children of the ‘80s y Nacha Pop (11 julio), Carlos Vives (12 julio), Babasónicos (13 julio), India Martínez (19 julio), Sacro by Mëstiza (26 de julio), Rozalén (27 julio), la fiesta Bresh (1 agosto), Siempre Así (2 agosto), Amaral (9 agosto), Viva Suecia (15 agosto), La Oreja de Van Gogh (17 agosto), la segunda cita con Bresh (29 agosto) y Ana Mena (30 agosto), a falta de más nombres por confirmar.

Millones

Sin duda, Morcheeba es novedad destacada. Irrumpieron en 1995 y durante las últimas dos décadas han vendido más de 10 millones de álbumes y realizado giras por todo el mundo. Desde canciones memorables como The Sea y Rome Wasn’t Built in a Day, hasta su último álbum, Blackest Blue (2021), el sonido electrónico y orgánico característico de Morcheeba harán una parada el 25 de julio en Es Jardí.

Por su parte, la banda californiana asentada en Nueva York !!! (Chk Chk Chk) es una de las grandes formaciones de dance punk y lleva 25 años reinventándose con cada disco. La prueba más reciente es su noveno álbum, Let It Be Blue (2022), en el que llevan ese sentimiento de transformación radical hacia nuevos territorios. Para !!!, la música debe ser un lugar donde puede ocurrir cualquier cosa; al igual que en sus conciertos, en los que, con Nic Offer al frente, nunca se sabe lo que puede pasar. Su visita a Es Jardí el 3 de agosto brindará al público de la Isla una nueva oportunidad para comprobarlo.

Los bailes no cesarán esa noche de la mano de Elyella, la pareja de DJ y productores imprescindible de todos los festivales nacionales. Con sus enérgicas sesiones han conquistado clubes y salas de Barcelona, Madrid, Bilbao, Londres o Lima. En 2017 crearon su sello discográfico, Vanana Records, desde el que han lanzado su propia –el EP Lovers (2018) y su primer disco, Dreamers (2019)– así como los trabajos de bandas como Ginebras. Tras bailar con el dúo en Mallorca Live Festival 2022, la Isla podrá reencontrarse con Elyella este verano en Es Jardí.