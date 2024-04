De madre inglesa –Bournemouth, en el sur de Inglaterra– y padre mallorquín –de Pina–, Madeleine Jordà Billinghurst conoció a Fernando Pessoa a través del profesor Perfecto Cuadrado, catedrático de Filologías Gallega y Portuguesa de la UIB. «Siempre me habían interesado los autores románticos ingleses, especialmente Byron, pero a la hora de hacer la tesis me sugirió que estudiara la poesía inglesa de Pessoa. Corría el año 1996 y me aseguró que sería la primera persona en España en hacer un trabajo sobre este tema. Eso ahora nos sorprende porque ya es una faceta más conocida y estudiada, pero en aquel momento no era así», recuerda Jordà, que se ha convertido en un referente en este campo. De todos modos, avisa, «es cierto que la publicación de estudios sobre él son más bien algo reciente y sucedió después de su muerte [en Lisboa, 1935] por parte de sus herederos; así que Pessoa es algo relativamente nuevo. No es que cuando publicara algo él mismo ya fuera conocido y estudiado, sino que tardó mucho en salir a la luz».

Así pues, Pessoa pasó de ser el tema de su tesis a una «obsesión»: «Desde entonces no he podido parar», afirma. «Me identifico mucho con su poesía en inglés. A pesar de que escribiera a principios del siglo XX, hace más de cien años, todo lo que dice es muy moderno. Hay poemas muy largos, como Epitalamio, en el que critica la hipocresía de la sociedad, en la que la gente se casa por la Iglesia sin creer en Dios, simplemente porque es la moda o porque queda bien. Es algo, pues, totalmente actual, aunque sea por motivos diferentes», razona. «Antinoo, por su parte, es un poema de amor homosexual entre un hombre maduro y poderoso, el emperador Adriano, y su amante adolescente. Es un poema maravilloso, impactante, de una grandísima sensibilidad que atrapa y que es muy actual. No creo que nunca se pierda. Así como hay autores que envejecen mal, no es el caso de Pessoa. Era un auténtico prodigio. Cuando era adolescente, que firmaba con el heterónimo de Alexander Search, escribió unos poemas que ya les gustaría a muchos escritores adultos», remarca. De hecho, avanza que está preparando la traducción de esos textos. Proyecto personal Por otra parte, Jordà también es poeta. Hace unos meses publicó El tambor alado de Hécate (Círculo Rojo), donde reúne casi toda su obra. En este sentido, explica que el libro está dividido en cinco partes, por orden cronológico, «en el que queda plasmado los temas que me han interesado a lo largo de mi vida». «La primera, por ejemplo, habla de la naturaleza; más adelante hay otra que dedicada al amor y al desengaño en la que me valgo del surrealismo o el simbolismo. Hacia el final, hay una sección más espiritual que aborda la religión desde este punto de vista. La última parte está centrada en la diosa Hécate, en la que mezclo la espiritualidad propiamente dicha desde una perspectiva más convencional y otra más personal y confesional», precisa. Asimismo, tiene previsto publicar un cuento infantil este verano, que se titulará El sogún de Shakhalín. «Es la historia enmarcada en un ambiente de cuento de hadas protagonizada por un niño mal educado y mimado que no quiere estudiar», anuncia la autora.