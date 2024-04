El evento musical «más importante de las islas Baleares», Mallorca Live Festival, ha dado a conocer este viernes los horarios y distribución por escenarios del cartel de su séptima edición, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio en el recinto Mallorca Live Festival de Calvià. Los últimos 1.000 abonos de tres días, abonos de dos días y entradas de día están disponibles en la web www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets.

Un año más, el festival contará con un total de cinco escenarios por los que se repartirán los más de 80 nombres nacionales e internacionales que conforman el cartel, así como los cuatro eventos especiales de esta edición: Bresh, Sa Fonda, Flexas y Sunday Sunday.

Blondie, Underworld, Michael Kiwanuka y Pet Shop Boys liderarán las diferentes jornadas desde el Escenario 1 - Estrella Damm, por el que pasarán tres nombres del momento como son Rels B, Aitana y Arde Bogotá. así como los británicos Shame, los uruguayos No Te Va Gustar, junto a las fuertes apuestas de Johnny Garso, Paula Cendejas y los mallorquines Ultraviolet.

En el Escenario 2 - INNSIDE by Meliá, el público podrá disfrutar de la historia del indie español que siguen escribiendo Love of Lesbian y Lori Meyers, del clásico sonido de Belle & Sebastian y de los recién llegados The K’s y bailar con 2manydjs, The Blaze, Eris Drew b2b Octo Octa, Gia Fu y Jayda G. Una diversa alineación nacional representada por Funzo & Baby Loud, María José Llergo, Pepe y Vizio, Rodrigo Cuevas, Rocío Saiz y Niños Luchando tomarán dichas tablas, que también sonará a las islas con María Hein, El Cairo y Danïo y cerrará su programación del jueves con la fiesta Bresh.

El Escenario 3 - Endesa (patrocinador sostenible) vivirá el fenómeno Dani Fernández y un abanico internacional de sonidos de la mano de Jeff Rosenstock, Sleaford Mods, Sprints y Sonido Gallo Negro y de aquí con La Élite, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, _juno y Niña Polaca, así como el talento balear de Júlia Colom, Guille Wheel and the Waves y Caspary.

Los cuatro eventos especiales del séptimo asalto del festival mallorquín le pondrán apellido al Escenario 4 The Club. Sa Fonda será la anfitriona el jueves 13 con los ritmos de Acid Arab, Chancha via Circuito b2b El Búho, Jamz Supernova, Nickodemus, Omar Souleyman, Coco María y Groovert. El viernes 14 será el turno de Flexas con las actuaciones de Chico Blanco, Los Manolos, Milli Vanilli, Popurrí Drag con Hornella Góngora + Pupi Poisson + Vania Vainilla, The Illustrious Blacks, Papá Topo + Xeremiers + Balladors, Kasi, Fades, Aina Losange y el Bingo Jamón con Sharonne, La Terre y Lady Dijey. Los bailes del sábado 15 los traerá desde México la fiesta Sunday Sundays y John Talabot, Palms Trax, Young Marco, Yu Su, Sunday Sunday DJ, Toni Aparisi y Luv Li a los platos.

Las propuestas emergentes vuelven a tener su lugar destacado en el Escenario 5 - Radio 3, donde actuarán Habla de mí en presente, B1n0, Las Odio, Vangoura, Cabrón, Bum Motion Club, Sandré, The Ripples, Margarita Quebrada, Serial Killerz, Sila Lua, Enamorados y Negre y tendrán lugar las sesiones DJ de El Patillas y Virginia Díaz. En dicho escenario queda un nombre por confirmar que anunciarán próximamente en la emisora Radio 3.