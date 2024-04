El fin de semana llega a Mallorca con una agenda de ocio repleta de ofertas muy variadas que van desde la danza del festival PalmaDansa, el teatro con un Alberto San Juan por partida doble, y una gran cartelera de conferencias y música en las que se cuelan incluso las chirigotas.

Danza

La danza es, sin duda, la gran oferta del 'finde' con la llegada del PalmaDansa que llega a la Isla con su 17 edición con varias actividades repartidas en varios puntos de Palma incluyendo la visita de Premios Nacionales, del director de la Compañía Nacional de Danza, además de diferentes espectáculos a cargo de bailarines y compañías de prestigio. Palma tendrá varias actividades realacionadas con la danza durante estos días.

Música

La música tampoco se queda atrás una vez más y desde Es Gremi proponen el concierto de Camaleones y Talleres Molina como una buena forma de arrancar estos días de descanso y ocio en la Isla con la actuación de estas formaciones el mismo viernes en la sala palmesana. Sin salir de Es Gremi, pero al día siguiente, será Miguel Mateos quien recalará en la sala para ofrecer un concierto dentro de su gira europea. El Jefe del rock repasará así sus 40 años de carrera en su primera visita a la Isla.

Y del rock a... las ¡chirigotas! Desde Cádiz llega a Mallorca la Chirigota del Selu, que bajo el título de Que ni las hambre las vamo a sentí llega por primera vez a Mallorca para deleite del público mallorquín con el característico humor musical de este estilo.

Por otro lado, desde Santa Margalida llega la última jornada del Festival Joan Ordinas Tos de Música Clàssica con concierto con José Manuel Álvarez Losada (violíon) y Felipe Aguirre (piano) que interpretarán El violí d'Europa.

En La Movida, por su parte, serán Vudu Delta y Colorado quienes actuarán en Palma con su estilo rockero con ínfulas de blues y soul. Ambas formaciones ofrecerán su música al público que quiera acercarse durante Palma.

Y, para acabar con la oferta musical, en el Principal de Palma recalan los hermanos Durham. Kitty, Daisy & Lewis Durham son talentosos músicos y compositores, sus raíces provienen de la tradición de cantar las canciones juntos en reuniones familiares, tocando cualquier instrumento que se les presente. Con un directo vibrante que ofrece una mezcla explosiva de rockabilly, swing, blues, country y rock&roll, han vendido más de un cuarto de millones de copias de sus discos, han agotado entradas en sus giras y han abierto conciertos de grandes bandas como Coldplay o Stereophonics.

Teatro

La cartelera escénica, por su parte, llega con un Alberto San Juan por partida doble con funciones de Macho Grita en dos espacios de la Isla. Primero en el Teatre Principal d'Inca, donde recalará el sábado, para llegar luego al Teatre del Mar, donde actuará el domingo. En ambos, la misma función: Macho Grita, una revisión de los hitos fundacionales de nuestro país y la masculinidad como eje conductor.

En el Espai el Tub de Palma es Produccions de Ferro quien ofrece Fake it, una obra escrita por Pau Coya en la que la danza urbana sirve escenario para una acción plantear el dilema de qué hacer si a la hija de cualquiera de nosotros le propusieran un contrato suculento delante por su talento innato para la danza.

En el Principal de Palma de nuevo y a medio camino entre lo escénico y lo musical, será Mariona Forteza quien ofrecerá su monólogo musical que nos transporta al imaginario medieval con brujas, trovadores, el señor del castillo, la dama encantada, etcétera.

Una de esas bandas inacabables, Abba, ve sus mejores canciones interpretadas en el Trui Teatre de la mano del musical de Mamma Mia!, un concierto único con mas de 50 artistas en escena. Revivirás las mejores canciones de ABBA que han hecho cantar y bailar a todas las generaciones desde los años 70. Acompañadas de una historia con aroma mediterráneo.

Desde el Teatre Municipal Mar i Terra de Palma será Lluís Garau quien no dejará a nadie indiferente con La Carn, una obra en la que el actor mallorquín interpreta a su único personaje, Ferran, quien hace dos años que Ferran pasa los días en el sótano de su casa y ha convencido a todo el mundo que se gana la vida haciendo de Gamer, pero en realidad, el dinero lo consigue con los vídeos porno y las videollamadas sexuales que hace con sus clientes.

Finalmente, el Principal de Palma acogerá un espectáculo para toda la familia con Sabates Vermelles, que llega de la mano de la Compañía Sifó. Una historia de una niña pobre, pero libre, que un día fue a parar a una casa acomodada. Así la niña crece dejando atrás la miseria en que vivía, pero pronto ve como la comodidad y la seguridad tienen el precio de un estricto control sobre aquello que ha de ser y hacer. La alegría se desvanece, hasta que un día... cansada que le dirijan el paso, huye para recuperar su vida arraigada, alegre y feliz.

Humor

La comedia de estilo más stand-up tampoco falta a su cita con el fin de semana de la mano de, primero, Rubén García en La Movida y su espectáculo Queridos mallorquines, en la que desde el punto de vista de un foraster, el cómico nos cuenta a golpe chiste y carcajada lo difícil que es hacerse un hueco en la Isla.

A él se le une Galder Varas en el Auditòrium de Palma con su no-show de improvisación en el que el cómico se pone en la piel de un one-man-show y en el que se puede esperar, por último, la honesta intención de hacerle reír a carcajadas. Pero lo que no puede esperar es un show.

A su vez, Diabéticas Aceleradas también ofrecerá su particular estilo cómico desde el Rívol como parte del ciclo Rívoli Comedy. Pep Noguera y Carlitos Alcover quieren intentar hacer un podcast, ellos se creen que es lo que se lleva ahora, sus ganas de siempre estar on fire, les ha llevado a subirse a este tren, ellos quieren ser tu crush y no ser un simple randow que pase por tu vida, por eso han creado este medio Podcast Show Teatral, que ni ellos saben muy bien cómo definir, bueno ni ellos ni la Inteligencia artificial-IA, que se quedó bloqueada al escuchar la definición.

Charlas

Tampoco se puede dejar de lado la filosofía que llenará CaixaForum este viernes con Alberto Bernabé y su charla sobre El mito de Pandora, en la que Hesíodo parece dar por sabido el origen de los hombres, que solo trata marginalmente al mito de las edades. En cambio, presenta una versión muy misógina del origen de las mujeres al de Pandora. Ambos relatos se superponen y complementan la obra del poeta Ascra.

Por otro lado, la Dra. Reina Café, bajo el título Nutrición y discapacidad, la especializada en Nutrición infantil ofrecerá una interesante charla el viernes 26 de abril en la sede de la Fundació Down en la que tratará los temas de Alimentación equilibrada y ritmonutrición, Rasgos en SD relacionados con la alimentación y Neuronutrición y discapacidad.

En la Casa Museu Llorenç Villalonga es Gabriel Janer Manila quien centra un monográfico sobre su figura de la mano de la Fundació Mallorca Literària y la coordinación de Miquel Àngel Vidal. Varias conferencias, actividades y lecturas centrarán durante dos días la atención sobre el escritor mallorquín.

Por su parte, Sa Jardineria cumple su aniversario con una gran fiesta en su espacio en la que habrá mercado, bar, cuentacuentos, animación infantil, sorteos, etcétera. Con entrada gratuita Sa Jardineria celebra su aniversario y lo hace por todo lo alto al ritmo de la música Los Peligrosos Gentlemen, vermuteos y BBQ, sorteos, cuentacuentos con Emmanuel Danet, animación infantil, mercado y bar abierto. La entrada es gratuita y el horario es desde las 11 e la mañana hasta las 16.00 horas.

Arte

Sa Llonja, además de las calles aledañas y el Casal Solleric serán el epicentro del arte a partir de este fin de semana con la llegada de la exposición del artista londinense Julian Opie, quien ha colocado en varios puntos de la ciudad enormes esculturas de gran tamaño que recogen sus principales intereses artísticos como el movimiento.