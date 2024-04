Desde O sole mio a Ed Sheeran pasando por Mi gran noche de Raphael o La donna è mobile de Rigoletto. Este es un pequeño recorrido por el repertorio que desplegará el próximo viernes 19 de abril el conjunto musical Los 10 tenores que bajo un libreto ecléctico recalarán en el Trui Teatre de Palma en una de las últimas citas de las 15 que les han llevado en el último mes a lo largo de toda la geografía española.

El grupo vocal, compuesto por cantantes de varios países como Polonia, Ucrania, México, Georgia o Ecuador entre otros, está acompañado por una orquesta simfónica formado por más de 30 músicos que durante más de dos horas y media se convierte en «una montaña rusa de emociones», según explica Carlos Jiménez, uno de los diez tenores que conforman este ambicioso grupo. Formado en Ucrania, país en el que vivió alrededor de ocho años, actualmente reside en Italia, país al que se desplazó a causa de la guerra que sufre este país desde 2022. La voz de Jiménez continúa destilando ilusión y entusiasmo cuando por teléfono relata que «estamos teniendo una acogida impresionante. La gente canta, baila... disfruta mucho. De hecho , nostros bailamos...»

-¿Bailan?, le interrumpimos sorprendidos.

-Por su puesto», contesta Jiménez con naturalidad. «Hay algunos que bailan mejor que otros pero por supuesto que bailamos. Lo primero es el canto, pero disfrutamos del concierto igual que el público. Nosotros somos una sola cosa y cuando se forman los acordes es como una pared de emociones que va hacia el público directamente... y eso llega», zanja el músico.

Canciones

Él mismo se ha encargado de presentar las canciones de una gira que ha recorrido hasta este momento ciudades como Madrid, Salamanca o València en la que han actuado en enclaves insignes como el Teatro Olympia de la capital del Turia o la Gran Vía de la capital .

Introducir los temas ha sido un reto «bonito» para el músico ecuatoriano «ya que hacía tiempo que no daba la cara porque en los últimos años me he dedicado a la docencia o a otro tipo de formatos y he tenido que retomarlo como hacía muchos años atrás cuando era guitarrista y cantante de un grupo de rock en mi país. También he tenido nervios, pero ha salido bien». Bajo la organización de la promotora polaca Agencja Brussa, Los 10 tenores tienen previsto actuar de nuevo en España en diciembre de este año.