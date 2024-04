El Augusta acogerá un homenaje a Agustí Villaronga con la proyección de su corto inédito 'Mallorca'

El próximo lunes 22 de abril, a partir de las 18.30 horas, la Sala Augusta de Palma acogerá un sentido homenaje a la figura del director Agustí Villaronga, fallecido el pasado año en el mes de enero a la edad de 69 años. Se trata de un acto triple que contará con la proyección de Mallorca, un cortometraje de 20 minutos grabado en 35 milímetros en 1985 y en el que Villaronga capta una imagen de la Isla diferente. Tras ello, se llevará a cabo una mesa redonda y, finalmente, se pasará la que fue su última película, Loli Tormenta, que se estrenó a título póstumo.

El cortometraje Mallorca fue un encargo llevado a cabo por Foment del Turisme hace 40 años con el objetivo de dar a conocer la Isla desde una vertiente diferente, más artística. Finalmente, el proyecto se desechó y su formato original, rodado en 35 milímetros, quedó guardado durante décadas hasta que fue redescubierto el pasado diciembre. Tras ello, el Consell de Mallorca expresó su deseo de proyectarla durante esta primavera y de llevar a cabo un proceso de digitalización de la cinta original hallada.

La cinta de Villaronga se nutría de un montaje de imágenes con una banda sonora de Philip Glass y Win Martens. No obstante, como decimos, la propuesta original no convenció, y desde Foment del Turisme encargaron a Valentí Puig un guion para añadir una voz en off con un contenido más marcadamente comercial y dirigido al turismo.

Tras la proyección del filme en el Augusta se procederá a una mesa redonda de la que formarán parte Catherine Alcina, quien formó parte del equipo de rodaje de la cinta Mallorca; Cati Moyà, periodista del Ara Balears y responsable de haber encontrado la cinta original; Francesc X. Bonnín, director del Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca; y Eduardo Gamero, presidente de Foment del Turism.

Tras la mesa redonda se pasará al visionado de Loli Tormenta, la que tiene el título de ser la última cinta de Agustí Villaronga y que fue protagonizada por Susi Sánchez y que se estrenó semanas después de haber fallecido el cineasta.