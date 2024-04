Mallorca entra en un nuevo fin de semana con una agenda cultural y de ocio repleta de ofertas y eventos variados que van desde el teatro, la música, una gala de premios y muchos más eventos que se reparten las estrechas 72 horas de este 'finde' en la Isla.

Teatro

Una de las propuestas que el mundo escénico ofrece es la representación de la premiada obra Guaret en el Teatre d'Artà en la que Pedro Mas y Joana Castell protagonizan esta obra dirigida por José Martret que se basa en la poesía de Damià Huguet.

En Manacor, por su parte, es la comedia de The Party la que protagoniza la velada teatral en el Auditori con esta obra de teatro basada en la película de Adventure Pictures de Sally Potter. Un ejemplo de alta comedia sin secretos superfluos o detalles innecesarios: conversaciones cruzadas entre amigos sobre dilemas vitales que giran en torno a todo tipo de asuntos, desde el sistema sanitario, a la hipocresía de determinada especie de intelectuales y progresistas de profesión, personajes acomodados que, a la hora de la verdad, son todo lo contrario de lo que hacen ver a los demás (e incluso a sí mismos).

En Palma, en su Teatre Principal, es otra comedia, en este caso un clásico, Coralina, la que a través de sus 10 actores dominará el escenario del centro palmesano. Con dirección de Oriol Broggi, la obra escrita por el valenciano Carlo Goldoni cuenta la historia de Coralina, la sirvienta de la mansión de Ottavio, donde nació y fue criada "como una hija" junto al heredero, el joven Florindo, Pero ahora el señor Ottavio ha enviudado en una edad avanzada y se ha vuelto a casar con Beatrice, que mueve todos los hilos con astucia para que su propio hijo, Lelio, sea el destinatario de la herencia del anciano.

Uno de los platos fuertes del 'finde' teatral llega desde el Auditòrium de Palma una vez más con La reina de la belleza de Leenane, en la que la actriz María Galiana interpreta a una dura, antipática y algo odiosa madre anciana que se aprovecha de la debilidad mental de su hija, interpretada por Lucía Quintana.

De vuelta al Principal de Palma, esta vez en una oferta familiar, el circo es quien 'revive' nada menos que a Picasso con Picasso (rey, monstruo y payaso), una obra de la compañía de payasos Rhum&Cia en la que Ramón, el protagonista, invoca un laberinto de amigos, mujeres y leyendas que hicieron de Picasso un mito.

Desde el Teatre del Mar, por su parte, será Sal quien arribe al espacio Carpe Diem de la mano de Joan Estrader para presentar a través de su particular universo creativo lleno de juegos de palabras e imágenes: Sal, un espectáculo inspirado en algunas de las canciones y textos del cantautor italiano Giorgio Gaber y del escritor portugués Gonçalo M. Tavares. Un paseo absurdo y poético por el extrarradio de las palabras.

Música

En el apartado musical, empezamos con dos tributos. Por un lado, el de los Beatles, aquellos jovenzuelos de Liverpool que cambiaron el mundo. Es La Movida quien acoge a The LessBeats, quienes interpretará los mejores éxitos de los ingleses con animadas versiones de la primera, fresca y esplendorosa época de The Beatles quienes hasta ese momento sólo se hacían acompañar de sus instrumentos y sus voces.

Por otro lado, otro tributo, algo distinto, llega en el Trui Teatre con la forma de Aladdin. Una de las historias más conocidas del mundo se viste en esta ocasión de La lámpara maravillosa a través de la Compañía Onbeat que cuenta la historia en forma de tributo como nunca antes se había hecho, a través del Genio y con temas musicales de Broadway jamás cantados en España.

Sin movernos del Trui, El fantasma de la ópera, un clásico entre los clásicos, aterriza en la Isla en formato musical de la mano de la misma Compañía Onbeat que lleva a cabo una adaptación del musical para convertirlo en un tributo cercano a todos los públicos, donde la lírica se da la mano con otros estilos y donde el drama se entremezcla con la comedia.

Desde el Auditòrium de Palma son no uno ni dos ni tres... ni once, sino los 12 Tenores los que llenarán de música el recinto a través de sus doce voces únicas y una presencia en el escenario que no te dejará indiferente como parte de su gira Music of the World 2023/24.

Por su parte, La Movida celebra los 15 años de Haddoken con un concierto de esta banda mallorquina de hard rock formada por Marga Rocka, Carlos Isern, Samuel Tur y Ditto Salleras en lo que será una actuación muy especial sin lugar a dudas.

Mientras, en el Teatre Principal d'Inca, es el ballet los que pisan fuerte a través de una gala de solistas de danza clásica que se reunirán en el escenario para deleitarnos con su técnica, destreza y pasión. Cada bailarín tiene su propia voz única, y en esta gala tendrás la oportunidad de admirar su individualidad mientras se presentan en solos que han sido especialmente seleccionados para cautivarnos y llegar al corazón.

Santa Margalida se engalana de nuevo para recibir la segunda edición del Festival Joan Ordinas Tous de Música Clàssica que tienen el 13 su primera jornada. Esta corre a cargo de Sapere Aude, concierto del Cor de Dones de la UIB, con dirección de Lídia Fernández.

Finalmente, pero no por ello inferior, es Tomeu Matamalas quien llega a La Fornal para ofrecer un concierto acompañado por diferentes artistas, como Bernat Morey, Pep Alba, Martí Gomila, Jaume Gomila y Joan Gomila.

Literatura

En cuanto a la literatura, este fin de semana también tiene cabida en los planes con la presentación de Món en RataCorner, obra de Ana Luísa Amaral que presentarán Maria Palmer, Antonio Sáez Delgado y Jesús Revelles. Se trata de una obra en la que la poesía de la autora se centra en lo cotidiano para elevarlo a lo universal y nos adentran en los aspectos más pequeños y humildes de esta Tierra.

Por su parte, la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana celebra sus XLI Premis Cavall Verd con varios actos en Palma tanto el viernes como, sobre todo, el sábado que incluyen lectura de poemas de Joan Manuel Pérez i Pinya, una mesa redonda, una ruta literaria y la entrega misma de los premios en en el restaurante El Náutico.

Por último, la Fira del Ram enfila su último fin de semana en Mallorca, siendo la última oportunidad de disfrutar de sus atracciones, su oferta gastronómica y despedirse de la Rana, el Booster o el algodón de azúcar hasta el año próximo.