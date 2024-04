The 12 Tenors son una mezcla de grandes voces con una imagen fresca y actual. Su obra ha calado hondo entre el público europeo y estadounidense, donde cuentan con una auténtica legión de seguidores. Aunque sus voces individuales son suficiente reclamo y atractivo para llamar la atención, lo cierto es que cuando se combinan el resultado es del todo impresionante. Sostenidas en un repertorio que perfila tanto clásicos como piezas contemporáneas, desde Hey Jude e Imagine, de The Beatles, hasta Nessum Dorma, de Puccini; desde el rock de Queen, hasta los desarrollos melódicos de Glen Miller; desde la voz rasgada de Joe Cocker, hasta el pop veraniego y dulzón de The Beach Boys. El Auditorium de Palma mide mañana su propuesta, a las 21.30 horas.

The 12 Tenors propone un viaje apasionante por las mejores melodías, servido por un grupo privilegiado de voces. Tras su paso por Estados Unidos, Sudáfrica, Asia y otros puntos del viejo continente, donde han cosechado un éxito inapelable, regresan a Ciutat con un espectáculo para todos los públicos: Music of the World 2023/24. Una gira surtida con un repertorio que gravita un amplio abanico de géneros, desde zarzuela, ópera y jazz; hasta swing, rock y pop, dando pie a temas por todos conocidos, clásicos con influencias modernas, acompañados por bailes y un coro femenino. Los integrantes son de diferentes nacionalidades y han efectuado numerosas actuaciones por todo el mundo. En suma, lo que ofrece este conjunto de doce piezas es un show con un infalible gancho comercial, amenizado por numerosos comentarios entre actos. Y es que, más allá de presentarse, los cantantes departen entre ellos y con el público entre canción y canción, especialmente en inglés, idioma común del grupo.