En época de aplicaciones, Grindr y conexiones online, nace un nuevo espacio físico LGTB+ en Palma: Can Cuir (Plaza Barcelona, 2), un centro que conciliará propuestas lúdicas y culturales centradas en el colectivo. Se inaugura este jueves, a las 19.00 horas.

La propuesta viene de la mano de tres jóvenes que entendieron la necesidad de que Palma cuente con un espacio de estas características: Eduardo Gibert, Javier Valiente y Martina Serra, que pensaron el proyecto enfocándolo desde sus diferentes trayectorias. «Yo estudié relaciones internacionales y trabajé en una consultoría sobre temas LGTB+. Es algo que quiero volcar en este proyecto», detalla Eduardo Gibert, uno de los fundadores del espacio.

Teórico

«Después de estudiar un master LGTBI+ me di cuenta de que había un contenido teórico muy potente que al final no llegaba y quería difundirlo. Un centro como este creo que es la manera», explica Gibert, a la vez que destaca que «hay una caída del activismo desde que se lograron temas como el matrimonio, que son importantísimos pero no lo son todo. Me gustaría que se conociera la legislación LGTB+ en el mundo, por ejemplo. Es importante que existan lugares donde agruparse y debatir o pensar en las necesidades que tenemos como colectivo LGTB+», a la vez que señala como un tema a tratar las diferentes realidades a nivel de legislación de otros países y la posibilidad de generar diálogos intergeneracionales, una de las acciones que le gustaría llevar a cabo en Can Cuir.

«Es muy enriquecedor que personas con una trayectoria diferente a la nuestra que vivieron, por ejemplo, el franquismo, puedan explicarle a personas jóvenes que no lo sufrieron lo que aquello supuso», detalla Gibert, que ya contactó con entidades del colectivo o cercanas, como Ben Amics o Alas, y que reconoce que la respuesta fue «muy positiva».

En este mes de abril, Can Cuir intentará crear sinergías y calendarizar eventos, sobre todo para el mes del Orgullo. «Compatibilizaremos eso con un calendario propio con temas culturales y de ocio. El horario del centro será de tarde y hasta las 22.30 de la noche», subraya su cofundador.

La programación cultural será uno de los puntos fuertes del espacio. Por eso están trabajando en un calendario en el que tenga presencia la literatura y el arte. «Para el Orgullo LGTB+ estamos pensando en que podemos plantear, pero algo haremos», señala el joven, a la vez que admite que «los trámites y la reforma del local nos han absorbido tanto que la programación la diseñaremos una vez que el espacio esté abierto».

Pero a Gibert no le faltan referentes, ya que destaca en el ámbito literario, el interés por editoriales LGTBI+ como Dos Bigotes. «Nos gustaría llevar a cabo alguna presentación, ya que tenemos un espacio adecuado para hacerlo», concluye.