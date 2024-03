«Aunque parezca mentira, a veces lo mejor que te puede pasar es que te saquen de tu zona de confort», asegura María Riutort, que hace casi un año se vio obligada a cerrar La Librera del Savoy en Joan de Cremona, Palma, por «no llegar a un acuerdo en la renovación del contrato». El próximo martes 2 de abril, a partir de las 17.00 horas, Riutort reabrirá las puertas de esta misma librería, pero en otro local, ubicado en la calle Santiago Rusiñol, 16, no muy lejos de su antigua localización.

«Después del cierre el pasado mayo, estuve dos meses gestionando la clausura, con todo lo que eso conlleva. Posteriormente, tuve que localizar un nuevo local que reuniera los requisitos necesarios para albergar el nuevo proyecto. Fue un proceso largo y arduo, pero con tenacidad y constancia he conseguido encontrar un lugar que, a mi parecer, es precioso y muy especial», asegura.

Sobre este nuevo espacio, Riutort avanza que es «totalmente diferente al anterior, algo que me agrada especialmente». «Tiene un toque industrial, pero sin perder la esencia del concepto y del saber hacer que siempre ha caracterizado a La Librera del Savoy. El local requería una estética algo diferente, pero la filosofía no: el trato personalizado, la cercanía, la calidad de la literatura, intentar saber en cada momento qué necesidad tiene cada lector y encontrar el libro adecuado a sus deseos... En definitiva, también ser consciente de que tener una librería no es tener tu librería personalizada y que eso requiere escuchar, atender y adaptarme a las necesidades de mis clientes», razona.

Panorama

María Riutort fundó La Librera del Savoy hace una década, un lapso de tiempo en el que el panorama general y, en concreto, el del sector del libro, ha cambiado casi por completo. «El mundo cambia demasiado rápido, de forma precipitada y a veces no somos conscientes de todo ello hasta que nos toca lidiar con este ritmo frenético. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las grandes superficies y las plataformas globales han despersonalizado algo tan maravilloso como poder comprar en una librería cercana, donde puedes mirar a una persona a los ojos, escuchar su voz y saber que detrás del deseo de comprar un libro hay mucho más. Porque los libros son más que un objeto, son todo un mundo; hay un deseo de conectar, de ser escuchado y atendido, de ser alguien querido y reconocido, con nombres y apellidos», manifiesta.

Así las cosas, «los libros son un pequeño reducto de paz y silencio en un mundo que hace demasiado ruido y lamentablemente es destructor». «El mundo literario es mucho más complejo de lo que en apariencia es, detrás de todo ello hay unos proveedores, almacenes, distribuidores, representantes, transportistas, editores, maquetadores, ilustradores, libreros, ferias, campañas de márketing; tenemos que gestionar las novedades quincenales, los excesos de edición, las entradas y salidas de mercancías... Y cómo no los intereses políticos. Sin embargo, nada de ello tendría sentido sin los lectores, nada existiría sin ellos. Así que no debemos olvidar que siempre lo más importante son ellos. Los libreros debemos ser el último dique de contención en una industria sobreexplotada».

De cara a Sant Jordi, están confirmadas dos firmas, la de Bernardo José Mora, colaborador de Ultima Hora, que acaba de publicar Escándalo en Mallorca: La aventura olvidada de Sherlock Holmes, y Jorge Dezcallar con El fin de una era: Ucrania. Todavía quedan otras dos más por cerrar, según puntualiza Riutort. Además, para celebrar la apertura de la librería en el nuevo local, Sylvia de Béjar González, que más adelante presentará su nuevo libro, Tu cambio es tuyo (Planeta), dejará ejemplares firmados en la tienda.