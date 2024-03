Seguramente asociarán su nombre a canciones que forman parte del imaginario de varias generaciones, pero la estrella Bryans Adams (Ontario, Canadá, 1959) tiene ‘un segundo trabajo’, como él mismo bromea: la fotografía. El Pueblo Español exhibe hasta este sábado In Colour, una exposición en la que el cantante (Everything I do) I do it for you ofrece un paseo por retratos de celebrities. Una última oportunidad única para ser testigos de su obra artística.

Ha publicado cinco aclamados libros de fotografía, su trabajo también se ha publicado en revistas como 'Vogue', 'Vanity Fair' y 'Harper’s Bazaar', su fotografía se encuentra en colecciones públicas y privadas internacionales. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta de que la fotografía era algo más que un interés especial?

Eso es bastante fácil de responder. Cuando las revistas empezaron a llamarme y comencé a conseguir trabajos reales para mi fotografía, supongo que pasó lo mismo que con la música, de repente pude pagar el alquiler haciendo lo que amaba. Víctimas de guerra, personas sin hogar, estrellas: ha retratado a una variedad muy amplia de personas. A pesar de todas las diferencias, ¿existe un denominador común?

Los humanos son humanos, sin importar cuál sea su papel en la vida. Me interesan todos los aspectos de la Humanidad. A lo largo de esta carrera, ha fotografiado a muchas celebridades. ¿El hecho de que sea la estrella de rock Bryan Adams le ayudó a poner a estas personas frente a la cámara?

Nunca sabré la respuesta a eso, porque la mayor parte de mi trabajo con celebridades fue para revistas y yo era solo un ‘asesino a sueldo’. Noticias relacionadas Bryan Adams destapa su faceta fotográfica en Ahoy! ¿Qué concepto envuelve a esos retratos?

Normalmente tengo un plan cuando voy a estas sesiones de fotos, pero claro, una vez que estás cara a cara con alguien, las cosas cambian y un plan puede convertirse en algo mucho más espontáneo. La exposición 'In Colour' ya muestra sus famosos retratos y otras imágenes tras un cristal tintado de colores. ¿Por qué decidió decantarse por esta técnica?

Era sólo una idea, una forma de reutilizar imágenes en blanco y negro en una especie de arte pop de tonos únicos de color. No tenía idea si tendría éxito o no, pero hasta ahora ha funcionado. ¿Tiene algunas fotografías favoritas entre su obra? Y si es así, ¿cuáles son?

Me preguntan mucho sobre esto y, por supuesto, me encantan las tomas de su Majestad, pero también me gustan mucho las series Homeless y Wounded. ¿Está trabajando en algún proyecto fotográfico?

Sí, tengo un libro de fotografía en proceso de creación. El año pasado usted fue citado como «un fotógrafo que trabaja como cantante». ¿Fue sólo una broma o realmente significa que la fotografía es más importante para usted hoy en día que la música?

La cita exacta fue en respuesta a la tonta pregunta de qué prefería, cantar o hacer fotos. A lo que respondí: ‘Mi segundo trabajo es como cantante». El que haya leído esta entrevista puede decidir si estaba bromeando o no.