Antes de ser uno de los escritores más importantes del siglo XX y uno de los grandes de las letras portuguesas, Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935) residió, con alguna intermitencia, en la ciudad de Durban, en la Colonia de Natal, de soberanía británica, en el sudeste de África. Allí aprendió la lengua literaria inglesa clásica, la de Shakespeare, Milton y los románticos y postrománticos, de Byron a Tennyson. De hecho, es en tierras africanas donde nace su primer heterónimo destacado, Charles Robert Anon, «un poeta inglés neoromántico que refleja las dudas del Pessoa adolescente». Así lo cuenta el traductor Gabriel de la S. T. Sampol en el prólogo de Antínous i altres poemes en anglès (Ensiola), que recoge «una muestra de la poesía anglófona del Pessoa ortónimo», traducida al catalán por Miquel Àngel Llauger. Ambos lo presentarán este sábado, a las 12.00 horas, en la librería Embat de Palma, acompañados por Perfecto Cuadrado.

Tal y como reconoce Sampol en el citado prólogo, el libro recoge «la buena poesía inglesa de un gran escritor, pero no de un gran poesía inglesa» y «es evidente que, si solo hubiéramos conservado su obra en inglés, no ocuparía el lugar que ahora tiene reservado en la literatura universal». Incluso, añade, también escribió en francés, aunque esa parte sí que es más «discreta».

En el libro que acaba de publicar Ensiola, de edición bilingüe –algo que tanto Sampol como Llauger celebran–, se recogen Antínous y Epithalamium, poemas largos con un «tono erótico remarcable»; Inscriptions (Inscripcions), escritos «inspirados por la lectura de la Antología Palatina que Pessoa conoció en la traducción inglesa clásica de W. R. Paton»; 35 Sonnets (35 sonets), que siguen el modelo de Shakespeare; The mad fiddler (El violinista boig), «un libro de poesías con aires de canción» y de «temática trascendental» que Pessoa nunca publicó y, finalmente, los poemas Mother of thins impossible (Oh mare de les coses impossibles) y I have wished so oft this mockery might end (Tant he volgut que acabi aquesta farsa).

Tono

Para Llauger, los sonetos, pero también Antínous, tienen «un tono literariamente elevado, tal vez un poco pomposo, pero tiene mucho que ver con el inglés que aprendió en la escuela, a través de Shakespeare y autores románticos del XIX». Al fin y al cabo, continúa, «no era una lengua que usara con su familia o amigos por la calle, sino que se limitaba a un ámbito académico, por eso es un inglés más rígido».

«En todo caso, eso no quiere decir que su obra en inglés no sea interesante», puntualiza.

Antínous, apunta Sampol, sobresale tanto «por su valor poético como por el tema tratado, el amor homosexual, personificado en el lamento del emperador Adrià por la muerte de su amante adolescente». «Es la obra donde se refleja más claramente la homosexualidad latente de Pessoa o «inversión sexual frustrada, como él lo llamaba». Richard Zenith, que publicó una extensa biografía sobre él, aseguraba que era asexual, algo que en parte se entendería si tenemos en cuenta que el propio Pessoa hablaba del sexo como si le estorbara y, por eso, escribía sobre el tema. Seguramente la misma lógica responde a tantos heterónimos, para no volverse loco».

Shakespeare

En cuanto a los sonetos, Llauger recalca que siguen el modelo de Shakespeare, son muy conceptuales y artificiosos, pero los temas son los propios de Pessoa: la máscara, la confusión entre lo que es y lo que no, si entendemos el mundo o este nos entiende a nosotros, epistemología, las relaciones entre pensamiento y sentimiento, etcétera».

Hasta ahora, señalan Llauger y Sampol, la poesía en inglés de Pessoa solo se podía leer en catalán la versión de Antínous de Manuel-Claudi Santos, «incluida en un opúsculo de poca difusión y hoy prácticamente imposible de encontrar» y que, además, el propio Santos admitió que se trataba de una «traducción de urgencia», aunque es «muy digna».

Así las cosas, este volumen llena «uno de los pocos vacíos que quedaban en las traducciones al catalán del poeta portugués». Sin embargo, todavía quedaría por traducir la obra de Alexander Search, su heterónimo inglés más importante, también las corrandas y la versión completa de Mensagem (Missatge).