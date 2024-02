El trabajo discográfico Family de Steven Munar (Palma, 1971) está, desde este fin de semana, en tiendas de discos y plataformas digitales. Lo hace en el sello Discos Belamarh. «Es un disco muy importante en mi carrera, creo que es el más honesto, en cuanto a letras y gustos, puedo decir que me he abierto en canal», explicó el músico.

Munar apuntó que «mi disco anterior es del año 2021, al terminar la gira de The Fish and the Net tuve que parar y resituarme, necesité mucha tranquilidad y saber que lo próximo que haría iba a ser importante», y detalló que «la familia que da título al trabajo incluye a todos mis amigos que están en la vida».

El músico comentó que «es un disco que exorciza mis fantasmas, las relaciones que he tenido y entra profundamente en mi fe», y desveló que «he tardado dos años en hacerlo, es el trabajo en el que he trabajado de forma más tranquila, lo he realizado en varias tandas, con pausas y sin presión de nadie».

Munar contó que, «musicalmente», en Family hay un poco de todo, yo siempre he sido muy ecléctico en ese sentido, es un disco muy pop y con variedad de estilos, carga de profundidad, un cierto gusto por el estilo de los años 80 e influencia de los músicos que siempre me han sido importantes para mí, como Leonard Cohen, Nick Cave o David Bowie, entre otros».

«He recogido mucho de lo que he ido haciendo durante toda mi carrera», dijo Munar, quien señaló que «las letras son más profundas y las he despojado de artificios, quería abrirme sin tapujos a mi biografía y mis creencias, ahondando en mi fe», y confesó que «en este disco he podido ofrecer la experiencia vital de toda una carrera, proporcionar toda una artesanía que he ido aprendiendo, cuidando al máximo todos los detalles».

Instalado en Barcelona desde hace 29 años, el artista recordó que «hace pocos días (el 26 de enero) actué en Palma, en el Teatre Mar i Terra, en un concierto especial sobre Nick Cave y me encantó», y añadió que «seguro que presentaré Family en Mallorca, aunque creo que serán actuaciones en solitario, sin la banda». En las redes sociales, ya puede consultarse uno de los temas de Family, titulado Twelve valleys, que Munar interpreta con el guitarrista Miguel Pérez Kersley, el bajo Sergio Mesa, el percusionista Hug Salvat, las voces de Lynne Martin y, a los teclados, Marc Tena.