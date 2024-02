La banda de heavy metal, o tal y como se audodenominan ellos, metal arcano, Cartesian Ghost, presentó ayer en el CineCiutat de Palma el videoclip de su tema Drama, que ha contado con un equipo de lujo: lo dirige el cinesata Toni Bestard, cuenta con la fotografía de Pep Bonet y la actación de Armando Buika.

Los isleños Cartesian Ghost llevan no demasiado tiempo en el mundo de la música como formación, pero han arrancado con fuerza. Su debut musical llega de la mano de Lux Arcana, su primer álbum con once temas del cual Drama forma parte. El videoclip se rodó en septiembre y octubre de 2023 en escenarios de la Colònia de Sant Jordi y Alaró y no solo es un testimonio visual de la potencia musical de la banda, sino que también encierra una emotiva narrativa.