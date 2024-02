La música es la gran protagonista de los eventos de ocio del fin de semana en Mallorca. Varias propuestas con estilos para todos los gustos y desde todos los géneros pueblan las diferentes salas de Palma y la Isla a las que se suman teatro, exposiciones de arte, etcétera.

La noche del viernes arranca en Es Gremi con el concierto de Neuman que forma parte de las Mallorca Live Nights. Desde que apareció el disco Plastic Heaven en 2010, Paco Román alias Neuman no ha parado de entregar melodías y letras memorables. Y desde su alianza con Ken Stringfellow en el ep Bye Fear/Hi Love (2013), la banda murciana se estableció como uno de los proyectos indispensables de la escena alternativa nacional, moviéndose entre el indie y el shoegaze con canciones que podrían ser discos. En Es Gremi también, pero el sábado, es el hard rock de Linze y Lizard quienes recogen el testigo con una actuación doble que hará retumbar las paredes de la conocida sala de Palma.

En el Auditòrium de Palma, por otra parte, será el clásico e incombustible Sergio Dalma quien repasará sus mejores éxitos y presentar su nuevo álbum, Sonríe porque estás en la foto, el viernes. Un nuevo disco con el que el artista celebra con vitalidad y alegría su impresionante trayectoria musical. Sergio ha querido transmitir en sus nuevas canciones el vitalismo y actitud que le caracterizan en esta época de su vida. El resultado es un sonido fresco y ciertamente ochentero, tremendamente pegadizo, registro con el que Dalma se siente muy cómodo, pero sin perder el «estilo Dalma» de las grandes baladas que le caracterizan.

En Trui Teatre, será el sábado el turno de El último tributo, homenaje a los grandes éxitos de Manolo García y Quimi Portet. Como si de una ironía se tratase, o como si fuese una alusión al mandato bíblico, uno de los mayores éxitos cosechados en el panorama musical español de todos los tiempos ha sido, sin duda, a cargo del grupo El último de la fila. La formación liderada por Manolo García junto con Quimi Portet, consiguieron alzarse como uno de los grupos de referencia en nuestro país, configurando la banda sonora de la juventud de muchos de nosotros, y sus éxitos siguen estando vigentes hoy día en todas las emisoras de radio nacionales.

La unión de la música clásica y los musicales clásicos llega en el Teatre Principal d'Inca el sábado con West Side Story, a cargo de la Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas, y con un elenco de cantantes que llevarán a cabo una representación semiescenificada. Se trata de uno de los musicales más conocidos y queridos. West Side Story, la reconocida historia entre barrios de Nueva York, cobra vida en el Teatre Principal d'Inca a través de la música de Leonard Bernstein interpretada por la Orquestra de Cambra de Mallorca en la sala principal del centro.

El grupo mallorquín O-Erra es quien se queda con Manacor en este fin de semana como parte de su espectáculo The Focs Artificials Show: Season 2. espués de publicar su último disco, Focs Artificials, y recibir el Premi Enderrock de la Música Balear a Millor Directe por votación popular con The Focs Artificials Show, O-ERRA nos presenta la segunda entrega de este concierto en formato de late night show: The Focs Artificials Show: Season 2, que será la presentación de la nueva gira. Después de este, ofrecerán 5 conciertos únicos y exclusivos en Mallorca, que culminarán con un gran final de gira en el Auditòrium de Palma.

Teatro

Tampoco queda atrás la oferta escénica con varias propuestas repartidas por la geografía isleña. Y arrancamos fuerte con nada menos que La mejor obra de la historia, que llega al Auditòrium de Sa Màniga este sábado de la mano de SPASMO nos muestra algunas de las obras de arte más relevantes de la historia, sus autores, sus datos y curiosidades.

En Palma, en el Teatre Principal, es La Reina dels Embulls quien hará las delicias de toda la familia con esta obra en la que una autora está escribiendo su próxima novela juvenil en la que todo lo que al principio parece coser y cantar, se verá, poco a poco, interrumpido por las inseguridades y dudas que a menudo se instalan durante un proceso creativo: ¿Qué idea es mejor que la otra? ¿Y, ahora, cómo podría seguir la historia? Necesitamos un final y parece que estamos viviendo lo mismo que nuestros personajes.

También en Palma, en el Teatre Sans, llega Medium. Chile estalla en la distancia, en la que gracias a la recopilación de testimonios, cartas, fotografías y archivos se desarrolla un relato historiográfico a medio camino entre el documental y la performance para indagar en la posibilidad de convertirse en Mèdium y hacer contacto con la voz de los otros. Una metáfora de la resistencia de los pueblos latinoamericanos y la lucha de resistencia alrededor del planeta.

En el Trui Teatre, serán Miquel Fullana y Toni Fullana quienes este sábado recalarán con Efectes Secundaris, en la que se exploran los efectos positivos de la comicidad a través de Jordi, un empresario dedicado al negocio inmobiliario y a la construcción, sufre los efectos de la crisis económica. Aparte de no haber podido vender ningún piso del último bloque que ha construido, también ha perdido mucho dinero jugando al bingo.

Por otro lado, en el Mar i Terra, durante todo el fin de semana, llega Na Marina i els misteris de les profunditats, un viaje al fondo del mar a través de un encuentro inesperado con una cría de ballena gris perdida por las costas de Mallorca, Marina se propone adentrarse en las profundidades del mar para investigar el motivo de la desorientación de este cetáceo. Con la ayuda de su abuela, Marina construirá una cápsula submarina para inspeccionar el fondo marino en una aventura en la que se encontrará con seres y situaciones que le harán descubrir lo que se oculta en las profundidades. La obra es una idea original de Giraombres y cuenta con M. Elena Ramis Llabrés y Aina Noguera Tugores en la dirección.

Y e Manacor, en la Sala La Fornal, es el turno de Parking Manhattan, con un espectáculo a medio camino entre el cabaret y el teatro. Reúne a dos músicos y seis intérpretes que representarán un espectáculo dividido en cuatro obras breves, en un mismo escenario, y que tienen en común a las personas que viven en un apartamento de Manhattan. Unos personajes basados ​​en películas de Woddy Allen y en sí mismo.

Conferencias

En el CaixaForum Palma, por su parte, el viernes tiene lugar la charla Estoicismo y autoayuda: mito o realidad, a cargo de Ramón Román Alcalá quien departirá y desgranará acerca de las diferencias y algunas similitudes entre las máximas estoicas que varias corrientes de autoayuda utilizan como fuentes y la verdadera corriente filosófica que fue esta forma de pensamiento presocrática. El ciclo que organiza el profesor de la UIB Francesc Casadesús recibe en esta ocasión a Román Alcalá para esta nueva sesión de sus jornadas que se prolongarán hasta el 10 de mayo.

Arte

También en CaixaForum Palma se podrá seguir viendo la exposición Tattoo. Arte bajo la piel, que se remonta a los orígenes del tatuaje y analiza el resurgimiento de este fenómeno, que es hoy permanente y global. Mediante un enfoque antropológico, geográfico y artístico, explora los distintos usos y funciones del tatuaje en distintas épocas y culturas. El tatuaje desempeña un múltiple papel social que da lugar a una amplia variedad de representaciones, como la práctica ancestral e identitaria o como objeto de fascinación y creación artística contemporánea.

En el Casal Solleric es Bernardí Roig quien expone La habitación roja, una obra que se adapta a los espacios del Casal Solleric y ha producido especialmente para la muestra la pieza La máscara del ciervo. Se trata de un proyecto artístico con un punto de fuga de su centro geométrico, la periferia del Casal, ocupando el showcase, un balcón de la fachada y el patio: las afueras del palacio. El punto de fuga es el espacio de intimidad, La habitación roja, que da nombre a esta propuesta.

Mientras, en La Misericòrdia continúa abierta Geodesia, obra de Olimpia Velasco, y que se reparte en las tres salas expositivas. En la primera sala habrá 10 dibujos que representarán a la red geodésica de Mallorca y tres fotografías que mostrarán los colores que se perciben en la contemplación. La segunda sala estará formada por dos piezas de tela pintadas y tres esculturas, que supondrán los vértices logrados y su recorrido visual. Por último, en la tercera sala, habrá 17 fotografías y una libreta de papel que mostrarán la integración de los paisajes en desuso en los lugares naturales.

Cine

En los Multicines Manacor se presenta Utama, acto que organiza Cinemaclub 39 Escalons organiza con la proyección de la película boliviana de Alejandro Loayza Grisi. En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas lleva años viviendo la misma vida cotidiana. Durante una sequía inusualmente larga, Virginio y su esposa Sisa se enfrentan a un dilema: resistir o ser derrotados por el entorno y el propio tiempo.