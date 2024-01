Anna Pla es madre y maestra de infantil en un colegio de Palma y, desgraciadamente, a lo largo de los años se ha encontrado con varios casos de abusos. «Cuando buscaba material para poder trabajarlo con ellos, no encontraba nada. Había algunos libros para niños más mayores, pero la cruda realidad es que muchos casos empiezan cuando son bebés y cuanto más se tarda en trabajarlo, más difícil es que se den cuenta del problema y lo cuenten», razona.

«Es verdad que la Fundación RANA ayuda mucho a concienciar a través de sus actividades y programas, pero es necesario que haya otro tipo de materiales y recursos, como por ejemplo cuentos. Sin embargo, a pesar de que es algo que sucede, sigue siendo un tema tabú», explica la autora catalana afincada en la Isla desde hace casi veinte años. Ahora, la educadora ha puesto remedio a este vacío con el cuento A què juguem? (Badibidú), ilustrado por la artista argentina Belu Rodríguez Peña. Pla lo presentará este jueves a las 18.00 horas en el parque infantil Tribu (Camí dels Reis, 221) y está previsto que lo haga también el mes que viene en la librería Lila i els Contes de Palma.

El cuento está protagonizado por un elefante y una jirafa que juegan al escondite y al veoveo, pero acaban aburriéndose, así que deciden probar algo diferente. Así, inventan el ‘tocatoca’, pues el elefante tiene una trompa y la jirafa un largo cuello que les permiten llegar a más partes del cuerpo.

«Pero uno está a punto de tocar el trasero al otro y recuerda que su madre le dijo que no estaba bien tocar ciertas partes del cuerpo porque son íntimas. Así las cosas, teme contarlo a su madre y que esta le riña. En ese punto es cuando lanzo el mensaje de que hay que contarlo a una madre, a un padre o a cualquier persona que sea de su confianza y no deben preocuparse por si esa persona se enfadará. Al fin y al cabo, para el elefante y la jirafa es un juego inocente y no hay maldad en ello. El problema está cuando hay engaño de por medio, cuando alguien se aprovecha del otro para tocarlo. El mensaje es muy claro: no todo vale y no todo es un juego», aclara.

El cuento ya está en librerías, pero hace un tiempo que Pla lo cuenta y organiza actividades con sus alumnos. «Los padres celebran que es un libro con un mensaje muy claro, sin ambigüedades», apunta. Con todo, las ilustraciones reflejan la delicadeza y la inocencia que caracterizan la tierna infancia.