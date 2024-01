Si alguien se propone fracasar con un proyecto, pero en lugar de salir mal sale bien, ¿es un éxito? El juego lingüístico se justifica con la banda Cabrón, caracterizada por una ironía y humor inherentes, y que acaban de lanzar en formato digital su disco Se Fracasa, un LP compuesto por 9 temas con el que pretenden «tocar fondo en la industria musical», pero ya avanzan que «parece que no lo estamos consiguiendo» debido a la buena acogida del trabajo hasta la fecha.

La formación, compuesta por Javi Saga (voz y guitarra), Miki Martínez (bajo y voces), Víctor Rodríguez (teclado y sintetizadores), Miguel Guenkov (batería), Biel Capellà (saxo tenor) y Pere M.Molina (saxo alto), presentó ayer por la mañana en Espai Xocolat este nuevo trabajo editado por Produccions Blau y grabado en los estudios Campet de Algaida junto aToni Martín.

Noventeros

Saga fue el primero en explicar algunos de los elementos que caracterizan tanto a la formación como a este nuevo trabajo: «Nuestras temáticas es que somos gente de los 90 que hemos sobrevivido a todo: crisis, pandemia, 13 ediciones de Gran Hermano», detalló con sentido del humor el cantante. Más allá de las bromas, lo cierto es que la generación de los 90, ese enorme grupo de personas con un pie en el mundo analógico y otro en el digital, son conscientes de que, tal y como señaló Saga, «nuestros padres vivieron mejor que nosotros», y todo ello «se ve en las letras y en los shows que montamos».

Hablando de shows, presentan este nuevo trabajo en la Sala Palmanova junto a Maribel Mayans, con quien, de hecho, han colaborado en este trabajo, y también se les podrá ver en el próximo Mallorca Live Festival, entre el 13 y el 15 de junio en Calvià. Entre una fecha y otra habrá más por anunciarse, algunas en la Península.

No les está yendo mal, pues, ni tampoco a Se Fracasa, «que parece que está gustando y llamando la atención», por lo que no parece que estén fracasando, precisamente, tal y como señala Capellà, otro miembro de la banda: «La meta es fracasar», señala irónicamente, «y parece que no lo estamos consiguiendo», insiste el saxofonista.

El disco, que solo se halla en formato digital, se suma al EP Expropiación Cultural, lanzado en 2020, y al EP conceptual Cosas de Quereles, publicado en 2022, y es un paso adelante para la banda, tal y como lo detalla Saga: «Rompemos moldes, hacemos algo nuevo en nuestra música, con sonidos más electrónicos, funky y rock. Estamos contentos con lo que ha acabado siendo el disco», señala. Continúa Cabrón en su búsqueda del fracaso, sin mucho éxito, aparentemente, por lo que si no les sale bien fracasar, en el fondo, es en sí un fracaso.