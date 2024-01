El jueves por la noche coincidimos con Gabriel Verd Martorell, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, en la exposición-interpretación de Goya, de los alumnos de la escuela de Pascual de Cabo, a rebosar de gente, dicho sea de paso, que sigue abierta en el Hotel Artmadans, de Palma.

Gabriel hablaba, de pie, junto a la barra del bar, con el escritor y presidente del Círculo de Escritores de Baleares, Carlos Ordinas. ¿Tratando de invitarle para que diera una charla a los afiliados del Círculo? Pues es posible, ya que una de las actividades que tendrá el Círculo a nada que tenga local será un ciclo de conferencias pronunciadas por personas que pueden aportar algo, no solo a los escritores sino también a la sociedad en general. Y Cristóbal Colón es un personaje a no perder de vista, no solo por lo que hizo, sino por la polémica que su origen ha creado -que si genovés, que si mallorquín…-, personaje al que Verd conoce en profundidad, no solo en cuanto a su vida y su mundo, que también, sino porque que tiene la certeza de que es mallorquín, de Felanitx.

Así que le apartamos del bullicio que había en torno a la barra del bar del hotel, y tras encontrar un lugar más tranquilo donde poder hablar, nos sentamos en uno de los sofás del fondo.

Gabriel, que es de Montuiri, ha repartido los 68 años de vida entre su trabajo que ha tenido que ver siempre con el turismo como relaciones públicas en los sectores turísticos y de hostelería, la familia y Cristóbal Colom, cuyos orígenes comenzó a investigar al cumplir los 18 años.

-¿Qué opina su familia del tiempo que le ha restado para dedicárselo a Colón, que, entre investigaciones, publicaciones, libros, viajes y conferencias, ha sido mucho?

-Pues, ¡imagínese! A decir verdad -se ríe- la familia no me ha apoyado mucho, precisamente por el tiempo que he dejado de estar con ellos a causa de mis investigaciones. Pero estoy seguro que entienden lo que estoy haciendo, y, si exteriormente puede que no lo manifieste, interiormente entienden mi dedicación a Colon.

-¿Se ha sentido apoyado, por ejemplo, por la UIB en sus estudios?

-Hasta ahora, poco. Y es que en España, si no tienes un título no te hacen mucho caso. Incluso si tienes pruebas, como yo. En cambio, en varios países de América, como República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, etc., si las tienes, sí te apoyan. Prueba de ello es que allí me han invitado a dar conferencias en distintas universidades. Aquí no me apoyan, ¡qué le vamos hacer! Yo sigo investigando. Y cuánto más me han negado, más he trabajado. Ya digo, llevo en esto desde los 18 años, cuando siendo un jovencito, en mi pueblo, Montuiri, oía decir que Cristóbal Colón era mallorquín de Felanitx. ¿Y por qué no se cuenta? ¿Por qué no aparece en los libros?, me preguntaba, llegando a la conclusión que era porque nadie se había ocupado de ello. Solo se hablaba, pero nadie lo había demostrado. Bueno, sí, había dos investigadores que a finales de los cincuenta del siglo pasado, el sevillano Manuel López Flores, y el venezolano Hermano Nectario María, que mantenían la tesis de que Cristóbal Colón había nacido en Mallorca, en Felanitx. Pues bien, a partir de las investigaciones hechas por estas dos personas, empecé a investigar. En un principio, lo hice solo, con mis medios, que eran muy pocos.

-Vamos, como el llanero solitario…

-Bueno, pues sí. Porque me metí en esto sin ningún tipo de apoyo, ¿sabe? Todo lo hice por mi cuenta, fuera de las horas de mi trabajo como promotor turístico, corriendo por mi cuenta la investigación, los viajes que hice, reuniones con personas que seguían la tesis defendida por Manuel López y Nectario María, escritura de libros -dos-, basados en la investigación que iba haciendo, creación de una revista, creación de la Fundación Cristóbal Colón ¿Sabe usted la cantidad de tiempo y dinero que he invertido, y sigo haciéndolo, en esta investigación?

-¿Que más le ha animado a seguir?

-Hay muchos indicios y pruebas. Por ejemplo, ¿por qué Colon, en uno de sus viajes América, llega a una isla de Venezuela a la que llama desde el primer instante Margalida? Porque Margalida es mallorquín, ¿no? De no ser de la isla, de no ser mallorquín, la hubiera llamado Margarita o Margaretta, si seguimos cualquiera de las tesis genovesas. Luego están otros estudios sobre los huesos de Colón y de su hijos…

-De acuerdo, pero los años pasan y pasan, y la prueba definitiva que demuestre la mallorquinidad del ilustre navegante y descubridor del Nuevo Mundo, se demora…

-Sí, claro, pero es que el proceso es largo. Hay que buscar pruebas, para lo cual se han tenido que estudiar restos humanos, como el suyo, o el de su hijo, o el de otros. Y eso no es fácil. No es fácil que te abran un sepulcro para sacar el ADN del cadáver que lo contiene. Pero, ¿sabe lo que le digo?, tengamos un poco de paciencia: posiblemente esta primavera, dentro de unos meses, sabremos, probaremos que Colón es mallorquín, puesto que ahora mismo estamos pendiente de los resultados de su ADN .

-¿Y quién, o quiénes, van a dar esos resultados?

-Ahora mismo el ADN de Colón se está analizando en la Universidad de Granada, en otra de Texas y en un laboratorio de México. Porque de lo que se trata es que no solo se demuestre en un solo lugar sino en tres. Y si es así, no habrá la menor duda de que Colón es mallorquín, de Felanitx, nieto de Juan II de Aragón, este hermano de Alfonso V El Magnánimo, bisabuelo de Fernando de Calabria, quién ha de tener el mismo cromosoma de Colón, y de quién estamos a punto de examinar su sepultura, la que contiene sus restos, que se halla en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, Valencia

-Vale, pongamos que sí. Es más, deseemos que sea sí... ¿Qué le dirá usted a los que no creyeron en su teoría, a los que no le apoyaron por no tener un título universitario?

-Pues, sencillamente, que los huesos han hablado y me han dado la razón, y que la historia es el resultado verídico de hechos ciertos. De ahí que, si durante años se ha contado una mentira, se tiene que rectificar. Por lo cual, pronto demostraremos que la tesis genovesa sobre Cristóforo Colombo es falsa. Que la autentica es la nuestra. Que Colón es mallorquín, de Felanitx.