Gemma MAr lanzará el 14 de febrero el primer tema de su segundo disco, dedicado al amor

Gemma MAr, el proyecto artístico de Gemma Moyà (Palma, 1996), cantaba desde pequeña, aunque no lo suficientemente fuerte para que nadie se diera cuenta. Eso cambió de golpe con su primer disco, Les dues som una (Blau, 2022), que la llevó a actuar por una veintena de escenarios durante ese año. Ahora, tras año y medio de silencio, ha lanzado el sencillo Hi ha moments, junto a Aina Zanoguera, mientras trabaja en su próximo álbum.

La canción, producida en los Tramuntana Estudis con el asesoramiento de Jaume Gelabert, surgió durante el primer verano «normal» después de la pandemia del coronavirus, periodo que recuerda con felicidad, pues «volvimos a cenar con los amigos, a compartir pequeños grandes momentos, los más sencillos, que al final son los que más importan». El tema, además, está acompañado de un videoclip dirigido por Marina Rueda.

Segundo disco

Con todo, la cantautora puntualiza que este single no formará parte de su segundo trabajo, sino que fue concebido como algo «independiente». «El próximo disco, que también editará Blau, tratará sobre el amor y el desamor, será muy conceptual, por eso Hi ha moments no pega del todo», razona.

«Las tres primeras canciones versarán sobre mis primeras relaciones y, después, habrá otra que reflejará lo que significa ahora el amor para mí. Finalmente, la quinta y última, titulada Brillar per mi mateixa, reflexionará sobre el amor propio», avanza sobre lo que será su segundo álbum, cuyo título todavía prefiere no desvelar.

Per primera vegada se lanzará, como no podía ser de otra manera, el 14 de febrero. «Habla del primer amor, que tanto idealizamos por culpa de Disney. Ese planteamiento tan ingenuo de que hay una media naranja para todo el mundo y que tienes que complementarte con otra persona. Con el tiempo y a medida que te haces mayor te das cuenta de que hay muchas personas en el mundo con la que puedes congeniar», apunta la artista quien, en vez de tratarlo con vergüenza o menosprecio, lo hace abrazando a la persona que fue. «Una piensa qué lástima que pensara así, qué inocentes éramos. Al final, es una canción que he escrito ahora, aunque su historia se remonta a cuando tenía 19 años», recuerda. Así las cosas, se puede afirmar que el próximo trabajo de Gemma MAr reseguirá su crecimiento personal y emocional.