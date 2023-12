La cineasta y guionista Patricia Ferreira, fallecida este miércoles a los 65 años, ha dejado como legado una larga lista de películas y una serie, Las abogadas, que terminó de rodarse justo antes de Navidad, tal y como apuntan Marta Sánchez e Irene Niubó, dos mallorquinas que han trabajado en esta ficción coproducida por RTVE y MOD Producciones. Esta ficción está basada en la historia real Lola González Ruiz, una de las abogadas supervivientes de la matanza de los abogados de Atocha en 1977.

«La sensación que me deja su muerte es de orfandad, de haber perdido a una mentora, a una maestra. Ella me animó a sacar adelante Thi Mai y a escribir mi primera película», recuerda Sánchez, que ha trabajado desde entonces con Ferreira. «Ha dejado un legado muy bonito. Le costó muchos años de esfuerzo levantar Las abogadas, pero no paró hasta conseguirlo», destaca Sánchez.

«Las abogadas es su mayor legado. Era muy constante y muy tenaz, es un privilegio que me eligiera como compañera de viaje a mí y a Irene. Además, estaba especialmente orgullosa de haber conseguido hacer esta serie. Hace un par de semanas que terminó el rodaje, al que ella, ya muy enferma, no pudo asistir. Es una pena que no pudiera verla terminada. Ahora el equipo está avanzando en el montaje de los capítulos y creo que va a quedar algo muy emocionante», declara a Ultima Hora Sánchez, quien asegura que el tanatorio estaba lleno de flores y de cariño».

«Durante años, cuando Billy Wilder escribía un guion tenía sobre su mesa un cartel con la frase ¿Cómo lo haría Lubitsch?, yo, a partir de ahora, tendré la de ¿Cómo lo haría Patricia Ferreira?», concluye.

Por su parte, Niubó recuerda que entró a formar parte del equipo de Las abogadas gracias a Sánchez, a principios de 2023. «Trabajé en el guion de tres de los seis capítulos junto a Marta y Patricia, pero también, al principio, en la documentación», detalla Niubó, quien coincide en definir a Ferreira como una persona con «mucha energía» y «tenacidad».