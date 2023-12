Mallorca Live Nights, el ciclo de conciertos de otoño-invierno de Mallorca Live, cerrará el año este viernes por la tarde noche con la sesión del afamado DJ Dave Clarke en la Nit Incandescent.

Las últimas entradas están disponibles desde 15€ en www.mallorcalivefestival.com/nights.

El programa se ha unido a la primera edición de Incandescent, el nuevo festival de la luz y la imagen que llenará Inca de instalaciones de luz y vídeo, espectáculos y sesiones de DJs y VJs y que contará con el productor y DJ británico Dave Clarke en la Nit Incandescent. La cita tendrá lugar en el Quarter General Luque, a partir de las 18.00 horas, y contará además con Noémi Büchi, PERARNAU IV, oma totem & sol i serps, Meraki y Paula Serra.

Bautizado como ‘El Barón del Techno’, Dave Clarke lleva más de 30 años en activo. La trilogía Red y el álbum Archive One marcaron sus inicios, así como sus remezclas para The Chemical Brothers, New Order, Depeche Mode, Moby o Underworld -que además estarán en la próxima edición del Mallorca Live-. Asimismo, ha pinchado en clubs y eventos, ha sido anfitrión de escenarios en festivales y ha tenido su propia noche en el ADE de Ámsterdam desde hace más de 15 años.

Mallorca Live Nights continuará en 2024 con las actuaciones ya confirmadas de Samantha Hudson (10 febrero), Neuman (16 febrero), Júlia Colom (23 febrero), Hard GZ (24 febrero) y Belén Aguilera (10 marzo) y más artistas por anunciar.