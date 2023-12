Pep Bonet, la mirada que capta la belleza que habita el infierno.

El trabajo de Pep Bonet tiene un aura de oscuridad. Se dice que cuando miras tiempo suficiente al abismo, este acaba por mirar también en tu interior. Puede ser el caso, porque el fotógrafo y director de fotografía mallorquín ha mirado a varios de esos abismos. Netflix ha comprado este mismo año su documental Into the shadows (disponible en la plataforma de streaming en Europa), pero no es la única ni muchos menos de las aventuras en las que se ha embarcado el isleño que actualmente firma la fotografía de Norats, la serie IB3 que ruedan actualmente Ferran Beix y Toni Bestard.

Sobre Into the shadows, Bonet destaca que «lo rodé hace un montón de años» y lo recuerda como «el primer largometraje que dirigí y rodé». El filme trata sobre los migrantes que escapan del régimen deMugabe, en Zimbabue, y «acaban en Johannesburgo en busca de una vida mejor, pero solo encuentran discriminación y xenofobia», algo que es chocante «al ser un sitio donde desapareció el Apartheid».

Una de las imágenes de 'Into the shadows'.

Sin embargo, a pesar de la dureza de esta realidad, no es ni de lejos el más duro de los proyectos de Bonet quien también firma The most beautiful hell i know (El infierno más bonito que conozco), «un testimonio muy duro de la desigualdad del mundo a través de la muerte de niños en el Chad». Bonet fue invitado a acudir por el pediatra Jorge Muñoz: «Se basa en sus diarios», detalla Bonet sobre este proyecto que puede verse en Filmin y del que declara que «no diría que lo disfrutara porque es una de las experiencias más duras que he vivido».

Actualmente, Bonet trabaja en la serie Norats, que se está rodando estos días con producción deIB3 y el CEF y que dirigen Ferran Bex y Toni Bestard. Con este último también ha colaborado en el corto Semillas, cuya fotografía corrió a cargo de Bonet que se ha pasado al cine, un «trabajo que disfruto muchísimo» y que cultiva en el behind the scenes de House of the Dragon (HBOMax) y de Lioness (Paramount).

Uno de los retratos del libro 'Paradís'.

Tampoco da la espalda a la fotografía más tradicional, algo que ha explorado con su interesantísimo proyecto Paradís, que persentará en breve junto a Biel Mesquida, y que es «lo más poético que he hecho nunca». Se trata de un fotolibro que edita Disset Edició que recoge retratos de gente de la Isla fotografiados a través de una Polaroid y que habla de «la Mallorca que desaparece a través de las fotos que desaparecen». Será una edición limitada, pero realizada con mucho mimo.