La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, logró una nominación a la 81 edición de los Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, informó este lunes la organización de los premios. Los otros filmes que optan al galardón en dicha categoría son la francesa 'Anatomy of a Fall'; la finlandesa 'Fallen Leaves'; la italiana 'Io Capitano'; la estadounidense 'Past Lives' y la estadounidense-británica-polaca 'The Zone of Interest'. La película de Bayona fue la encargada de clausurar el pasado Festival de Cine de Venecia y fue la elegida para representar a España en la 96 edición de los premios Óscar.

Protagonizada por Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt, 'La sociedad de la nieve' trata sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972 y supone el regreso de Bayona al castellano quince años después de su aclamada ópera prima, 'El orfanato' (2007). La película fue producida por Netflix y relata las dificultades y profundos dilemas a los que se enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluida la antropofagia, y ha contado con la implicación en el proyecto de los verdaderos protagonistas. Nominaciones La película 'Barbie' de Greta Gerwig cumplió con todas las expectativas y encabeza con nueve nominaciones. Al filme protagonizado por Margot Robbie, que narra las aventuras de la popular muñeca de plástico de Mattel, le sigue con ocho candidaturas 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, mientras que 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese, y 'Pobres criaturas", de Yorgos Lanthimos, recibieron siete de ellas. 'Barbie' opta a las principales candidaturas, entre ellas mejor película de comedia o musical, mejor dirección y mejor guión. Además tendrá que enfrentarse a sí misma en el apartado de mejor canción original, con tres nominaciones. Por su parte, la cinta que versa sobre J. Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense de origen alemán considerado el padre de la bomba atómica, aspira al globo a la mejor película dramática, mejor dirección, mejor guión y mejor banda sonora original, entre otros. Además de 'Barbie' y 'Pobres criaturas', la lista de candidatas a mejor película de comedia o musical la completan 'American Fiction', de Cord Jefferson; 'Los que se quedan', de Alexander Payne; 'Secretos de un escándalo', de Todd Haynes y 'Air', de Ben Affleck. Robbie se enfrentará a las actuaciones en dicha categoría de Natalie Portman ('Secretos de un escándalo'); Emma Stone ('Pobres criaturas'); Alma Pöysti ('Fallen Leaves'); Fantasia Barrino ('El color púrpura') y Jennifer Lawrence ('Sin malos rollos'). El apartado masculino lo lideran Timothée Chalamet ('Wonka'); Jeffrey Wright ('American Fiction'); Joaquin Phoenix ('Beau tiene miedo'; Matt Damon ('Air'); Nicolas Cage ('Dream Scenario') y Paul Giamatti ('Los que se quedan'). Asimismo, las películas 'Los asesinos de la luna'; 'Maestro', de Bradley Cooper y 'Vidas pasadas', de Celine Song, cumplieron con las predicciones al ser seleccionadas en la categoría de mejor película dramática junto a 'Anatomía de una caída', de Justine Triet, y 'La zona de interés', de Jonathan Glazer. Lily Gladstone ('Los asesinos de la luna'), Sandra Hüller ('Anatomía de una caída'), Greta Lee ('Vidas pasadas'), Carey Mulligan ('Maestro') y Cailee Spaeny ('Priscilla'), aspiran al premio a mejor actriz dramática. Y como se esperaba, Leonardo DiCaprio ('Los asesinos de la luna'), Cillian Murphy ('Oppenheimer'), Colman Domingo ('Rustin'), Barry Keoghan ('Saltburn') y Andrew Scott ('Desconocidos') harán lo propio en la categoría masculina.