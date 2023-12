La escritora Diane di Prima (Nueva York, 1934 - San Francisco, 2020) escribió las Cartas revolucionarias a lo largo de cincuenta años. La mallorquina Annalisa Marí realizó la traducción de esta poeta beat que conjuga en su obra erudición con mística, elaborando unos poemas de una marcada oralidad. Este lunes 11 de diciembre se abordarán en un club de lectura en la librería Drac Màgic de Palma, con la presencia de la traductora.

El libro recoge desde los primeros poemas de la autora hasta los últimos que escribió. A la manera de las Hojas de hierba de Walt Whitman, el volumen de la estadounidense es un compendio de toda su poética publicada en un único tomo. «Es curioso como en los textos del libro podemos ver la conciencia social de una poeta que denuncia las desigualdades como, por ejemplo, las hambrunas en el continente africano», explica la traductora, a la vez que remarca que se trata de una poesía con un estilo muy declamatorio. «Me la imagino perfectamente en la calle, pero también en mítines políticos y en acontecimientos sociales», apostilla Marí.

En cuanto a la temática de la escritura de Di Prima, se trata de un tipo de poema que mezcla un mensaje político con la mística, el budismo y lo profético, pero trabajado a través de una gran erudición y una fuerte sensibilidad social. «Fue editora y una mujer culturalmente muy activa, con un gran compromiso hacia la literatura», explica Marí, a la vez que señala que esa oralidad y la actualidad de sus temas la hacen especialmente próxima para ser abordada en un club de lectura.

Di prima está encuadrada en lo que se conoce como generación beat, pese a que no se llego a identificar con los hippies ni con el consumo de drogas a diferencia de otros autores y autoras. «Los hippies tenían cierta tendencia a rechazar lo intelectual. Consumían drogas y vivían el instante, pero a ella lo que le interesaba era trabajar. Era muy disciplinada en sus horarios y rutinas de escritura y el consumo de drogas le podía apartar de su único objetivo, que era su obra», explica.

Acción

Sobre el tema principal de las Cartas revolucionarias, es la llamada a la acción y el diálogo con su época «en un momento donde los políticos conservadores apoyaban la guerra y la destrucción del medio ambiente. Son unos textos muy modernos, con estas cartas invita a despertar ante los peligros y amenazas», detalla Marí, que remarca la actualidad de unos poemas que pueden ser leídos hoy como lo fueron hace 50 años. «Son completamente contemporáneos. Solo hay que ver la situación en Gaza o Ucrania para darse cuenta de nos interpelan sobre nuestra propia realidad. Todo eso se abordará en el club de lectura», sostiene.

La traducción está publicada por Visor Libros, una de las editoriales de poesía más consolidadas en lengua española. Se trata de un encargo que le realizaron, ya que Marí firmó la traducción de la antología de Di Prima Quita tu cuello degollado de mi cuchillo, publicada por Torremozas hace unos años. «Cuando Diane estaba enferma hablé con ella a través de su pareja, y le pedí que me reservara poder traducir las Cartas revolucionarias. Poco después Diane falleció, pasando del underground al mundo del mainstream. Sus derechos de traducción fueron a parar a una agencia literaria y durante un tiempo le perdí la pista al proyecto. Luego se lo pidieron a Visor y ellos me contactaron, así que se trata de un encargo», constata la mallorquina, quien también es autora de una necesaria antología de la mujer en la generación beat. «La mujer es la gran desconocida. Los movimientos contraculturales no estaban exentos de los estereotipos de genero. Estaban muy lejos de plantearse un marco igualitario o de replantearse privilegios», concluye Annalisa Marí.