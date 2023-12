La Movida recibe el rock acelerado y con carga social de The Len Price 3

Originado entre mediados de la década de los 80 y principios de los 90 en Medway, una división administrativa del condado de Kent, en Inglaterra, el medway sound es un género musical que combina punk, garage rock y psicodelia con un fuerte énfasis en la producción y la estética retro. Se caracteriza por su sonido crudo y de baja fidelidad, que a menudo presenta guitarras distorsionadas y cajas de ritmos primitivas, todo ello rematado con letras que hablan de alienación, rebelión y otros contenidos sociales. The Len Price 3, banda que acoge este martes por la noche la sala La Movida de Palma (21.00) son, junto a Thee Headcoats, Thee Milkshakes y Thee Mighty Caesars, uno de sus más fervientes embajadores. Los británicos llenarán Ciutat con su rock acelerado forjado en las tradiciones del delta del Medway.

The Len Price 3 son una revelación para quienes los escuchan por primera vez, ya que abarcan todo aquello que se espera de una banda de rock transformándolo en una experiencia sonora estimulante. Su explosiva puesta en escena, destetada en las melodías breves pero intensas de The Kinks, The Who y The Small Faces, encuentra su audiencia en los amantes del sonido acelerado. Con Glenn Page, a la guitarra y voz; Steve Huggins, al bajo; y Neil Fromow, a la batería (no, nadie en la banda se llama Len Price), esta banda comenzó en un bar donde les permitían ensayar frente a los clientes. No tardaron en ser expulsados del local por tocar demasiado alto. Ni cortos ni perezosos, cambiaron su nombre y reservaron otro bolo con el nuevo apodo para, unas semanas después, derretir los tímpanos de la clientela.

Con el tiempo, The Len Price 3 encontró una audiencia para su sonido. Vieron la luz a inicios del nuevo milenio con Chinese burn, un álbum que cosechó excelentes críticas abriéndoles la puerta de Wicked Cool Records, sello del experto en garage Steven Van Zandt, miembro de la E. Street Band de Springsteen.