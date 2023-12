La dramaturga y directora Marina Salas (Palma, 196) quedó finalista el pasado enero en el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, impulsado por Produccions de Ferro. Ahora, Salas competirá en el primer Combat de Direcció, que organiza la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya en colaboración con la Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians y la Associació d’Actors i Actrius Professionals de las Balears.

El funcionamiento, señala Salas, es similar al del Torneig. En este caso, habrá un único encuentro –en el Torneig hay dos semifinales y una final, en el Teatre Municipal Mar i Terra–, que se celebrará mañana lunes en el Teatre Lliure de Montjuïc (Barcelona), donde tres directores tendrán que dirigir la misma escena, cada una con un grupo diferentes de actores.

Todo ello sin conocer el texto que dirigirán ni tampoco los intérpretes. Para añadir más adrenalina y creatividad a la propuesta, los participantes contarán solamente con poco más de una hora para ensayarlo. El público, de nuevo, será quién decida el ganador, que recibirá un premio simbólico.

Por otra parte, además de Salas, también formarán parte de esta primera convocatoria los actores mallorquines Bel Albertí y Pau Pascual.

Y es que el Combat contempla las categorías de dirección, dramaturgia e interpretación. En esta primera edición, la organización ha recibido 170 candidaturas en total, repartidas de la siguiente manera: 82 % interpretación, 14 % dirección y 3,8 % de dramaturgia.

Salas, que además de directora también es dramaturga y actriz, tenía claro que quería presentarse en la de dirección. «Muy pocas veces tengo la oportunidad de dirigir textos que no sean míos y es una experiencia que me gusta mucho. También me pasa cuando alguien dirige un texto mío. Es interesante comprobar cómo una idea va creciendo más allá de lo que habías pensado en un principio», razona.

De cara al gran día, Salas seguirá una estrategia clara: «Llevar a cabo la primera idea que me venga a la cabeza al leer el texto, ya que es a contrarreloj». En cuanto con qué tipo de texto le gustaría encontrarse mañana, la directora admite que sería uno de «humor, con un poco de locura». «Ya que el Combat es como un juego, porque el teatro en realidad también lo es, me apetece reír, divertirme y pasarlo bien. Los textos reflexivos y filosóficos me gustan, pero para esta convocatoria prefiero algo más relajado».